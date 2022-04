Cusco: Los vuelos desde las 6:00 a.m de este jueves se han cancelado en el aeropuerto Alejandro Velasco Astete debido a la huelga de los controladores aéreos de Córpac. Según información del personal de ingreso, los vuelos estarán suspendidos por lo menos hasta las 2:00 p.m y no se está permitiendo el ingreso de muchos visitantes, tanto extranjeros como nacionales. Diego Gaitán, turista mexicano, expresó su molestia por la situación que está viviendo. "No tenemos información clara sobre la salida de los vuelos ni cuál es la causa, se acercó gente del aeropuerto y nos dijo nada más que estaban cancelados por los operadores aéreos, pero no nos dan respuesta ni para entrar ni para soluciones con el tema de la aerolínea", manifestó.