Ica: Empresario denuncia que una turba vandalizó su fundo durante paro agrario

| Fuente:

Darío Núñez, propietario del fundo Wika en Ica, denunció que su propiedad fue vandalizada este viernes por una turba de entre 300 y 350 personas, cuando se desarrollaba el paro de trabajadores de empresas agroexportadoras que paralizó el tránsito por la Carretera Panamericana Sur desde el último lunes.

En comunicación con RPP Noticias, informó que la turba ingresó al fundo al promediar las 2:00 p.m. y durante 40 minutos destruyeron "toda la infraestructura" que se usaba para la producción de uva.

"Nos han quemado plantas, nos han robado uvas, han quemado comedores, baños y han destrozado todo el perímetro del fundo [...] ha sido un vandalismo total lo que hemos sufrido el día de hoy", dijo.

Núñez indicó que los vándalos pudieron permanecer por bastante tiempo en el fundo debido a que no había presencia policial por los bloqueos en las carreteras, las que fueron abiertas la noche de este viernes tras la aprobación de la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria en el Congreso.

Señaló que por los bloqueos tampoco pudo ir a la comisaría a denunciar los hechos, y que recién lo hará este sábado.

"Es la primera vez que me roban y ni siquiera puedo ir a ver cuánto me han robado, ni la denuncia policial, porque hasta hacia media hora, Ica estaba sitiada, no teníamos libre tránsito y no podía ir a la comisaría de Villacurí", dijo.

"No saben en lo que se han metido"

Núñez criticó la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria en el Congreso, que era exigida por los manifestantes, bajo el argumento de que esta promovía remuneraciones y condiciones laborales precarias.

"Los trabajadores agrarios no se han dado cuenta lo que está por venir [...] No saben en lo que se han metido", dijo el empresario.

Explicó que el régimen agrario derogado establecía como sueldo básico S/ 39.19 por día, monto que incluía porcentajes de la CTS y gratificaciones. Señaló que, a partir de ahora, con el régimen general, los trabajadores percibirán S/ 31 por día, y los beneficios en otras fechas. Advirtió que los trabajadores del agro "tienen mucha votalidad" y pasan de fundo en fundo, y si no cumplen 30 días en una empresa, no tendrán derecho a CTS ni gratificaciones.

Además, aseguró que en las empresas agroexportadoras formales de Ica el 95% de los trabajadores no gana el sueldo mínimo.

"En mi caso, tenemos 830 personas y casi 800 reciben más 380 soles semanales; tenemos gente que ganan 700 soles semanales. A esa gente no le interesa el sueldo mínimo", sostuvo.