Ica: liga departamental de fútbol de Huancavelica condena actos delincuenciales y pide el veto definitivo del estadio de Pisco

El directorio de la liga departamental de fútbol de Huancavelica ha pedido el veto definitivo del estadio Teobaldo Pinillos, de la provincia de Pisco, en la región Ica, luego de que jugadores, comando técnico y dirigentes del equipo los Diablos Rojos de Huancavelica hayan sido agredidos al término del encuentro futbolístico por la Copa Perú.

Según el comunicado de la Liga de fútbol de Huancavelica, los hinchas del club Alianza Pisco atacaron a los dirigentes y jugadores del club Los Diablos Rojos, golpeándolos y robándoles sus pertenencias, además de usar calificativos racistas.

El directorio también ha solicitado una sanción ejemplar contra los dirigentes del club Alianza Pisco y el directorio de la liga departamental de fútbol de Ica a quienes califican de los únicos responsables de los actos vandálicos sucedidos al finalizar el encuentro de la Copa Perú, donde el club Alianza Pisco, al empatar de local, quedaba eliminado del certamen futbolístico.

