Cientos de trabajadores de empresas agroexportadoras de la región Ica mantienen bloqueados varios tramos de la carretera Panamericana, cuando se cumplen tres días del inicio de sus protestas por mejores salarios y condiciones laborales en los fundos agrícolas del departamento.

La medida de fuerza se prolonga luego de la interrupción del inicio del diálogo entre representantes del Gobierno central y los trabajadores, un encuentro que se realizaba con la mediación de autoridades regionales y locales en una de las sedes de la Universidad Nacional de Ica en el centro de la capital regional.

Tras no llegar a acuerdos, los representantes del Ejecutivo, el viceministro de Trabajo José Luis Parodi y la viceministra de Políticas Agrarias, María Isabel Remy Simatovic, abandonaron la reunión en medio del malestar de los representantes de los trabajadores, quienes expresaron su decepción porque esperaban la presencia del ministro de Agricultura y Riego, Federico Tenorio.

Los trabajadores señalaron que los funcionarios llegaron al lugar solo para escuchar sus reclamos y recabar información, pero que no les han propuesto ninguna solución. "Nos sentimos indignados porque hemos pedido que venga el ministro y ha mandando a su representante. Al menos hemos hecho escuchar nuestra voz, pero nosotros queremos que el ministro venga aquí y hable con el pueblo", dijo una de las trabajadoras.

Los trabajadores en pie de lucha realizaron marchas pacíficas arengando sus demandas este martes en las calles del centro de la ciudad de Ica.



Continúan los piquetes

Ante el frustrado primer acercamiento con las autoridades del gobierno central, los trabajadores agrarios mantuvieron bloqueada la carretera desde la provincia de Pisco hasta Ica. El enviado especial de RPP Noticias constató la existencia de cuatro piquetes, el primero en la zona de San Clemente, en Pisco, y el último a la altura del centro poblado Extensión del distrito de Salas Guadalupe, a 20 minutos de la ciudad de Ica.

Desde este último punto, se forma una extensa fila de tráilers, camiones, buses interprovinciales y vehículos menores, a los que los manifestantes les han cortado el paso. Algunos de ellos llevan dos días varados, con productos alimenticios perecibles o pasajeros que viajaban hacia ciudades del sur.

RPP Noticias también constató la presencia de agentes de la Policía Nacional, quienes custodian a las personas que se encuentran en la zona ante la eventualidad de actos violentos.

Los trabajadores en pie de lucha realizaron marchas pacíficas arengando sus demandas este martes en las calles del centro de la ciudad de Ica. El gobernador de Ica, Javier Gallegos, aseguró que los manifestantes no han realizado actos vandálicos en lo que va de las protestas.

En tanto, en los terminales de buses de Lima se ha suspendido los viajes hacia Arequipa e Ica. Lo mismo ha ocurrido con los trayectos desde esas regiones hacia la capital, entre ella la empresa Cruz del Sur, que anunció a través de un comunicado la suspensión de sus rutas, ida y vuelta, desde Lima a Tacna, Arequipa, Ica, Marcona, Cusco y Ayacucho.

Contra el régimen laboral agrario

Los trabajadores agrícolas de Ica exigen mejores condiciones laborales y el fin del régimen especial laboral agrario, vigente desde hace unos 20 años y al que consideran "de explotación" por las condiciones precarias de empleo que permite.



El Gobierno del expresidente Martín Vizcarra extendió desde enero pasado en diez años este régimen, promulgado en el 2 000, con mejoras sobre el mínimo de remuneración diaria e indemnizaciones, pero sin incluir en la norma los beneficios laborales que sí comprende el régimen laboral general.



Los trabajadores denuncian que el promedio del pago diario es de unos 40 soles por una jornada de casi 10 horas. Al respecto, Geraldine Martínez afirmó a RPP Noticias que ella trabaja cada día de 5 de la mañana a 3 de la tarde, sin recibir ningún otro beneficio laboral como aguinaldo o seguro social.

"Me levanto a las 3 de la mañana para entrar a trabajar a las 5. Me explotan por más de ocho horas por 36 soles sin comida y sin agua. Eso no es justo", denunció este martes la trabajadora Geraldine Martínez desde el distrito de Paracas.



El gobernador Gallegos, explicó que el problema de las remuneraciones se agrava por la tercerización de la contratación de trabajadores a través de empresas de servicios conocidas como 'services'



Afirmó que estas empresas firman convenios con las agroexportadoras y entregan a los trabajadores entre 20 y 15 soles, la mitad del sueldo diario, "lo cual no es justificable". "Por eso todos reclaman que desaparezcan estas 'services' para que de alguna manera tengan beneficios", manifestó.