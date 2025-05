Alrededor del 60 % de la población aprovecha los simulacros para identificar zonas seguras ante desastres, dice Indeci

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La especialista de Indeci señaló que, a penas se inicie un movimiento telúrico, los ciudadanos deben colocarse en un lugar seguro. | Fuente: RPP

Este viernes, 30 de mayo, a las 10 a.m., se llevará a cabo un simulacro multipeligro a nivel nacional en conmemoración de los 55 años del sismo de magnitud 7,9, que afectó principalmente el departamento de Áncash.

En diálogo con Ampliación de Noticias, Catherine Palacios, subdirectora de preparación del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), señaló que, tras los simulacros, la entidad realiza encuestas que les permite identificar como van a avanzando.

“Alrededor del 50 % de las personas que desarrollan la encuesta aprovechan los ejercicios para poner en práctica los planes familiares. Un poquito más, alrededor de 60 % o 65 % aprovechan para identificar -por lo menos- cuáles son sus zonas seguras y las rutas de evacuación”, explicó.

Asimismo, la especialista destacó que el simulacro, al ser multipeligro, permite a la población prepararse ante un sismo de gran magnitud y sus peligros asociados, como tsunamis, aluviones, deslizamientos y derrumbes.

“Estamos convencidos de que, si bien falta todavía cerrar brechas, los ejercicios son una actividad muy relevante, a fin de que las personas puedan finalmente prepararse más y asegurar una adecuada respuesta cuando ocurra [algún peligro]”, aseveró.

¿En qué momento se debe evacuar ante un sismo de gran magnitud?

La especialista de Indeci señaló que, a penas se inicie un movimiento telúrico, los ciudadanos deben colocarse en un lugar seguro; por ejemplo, cerca de una columna con viga, al lado de la caja del ascensor, entre otros espacios.

En ese sentido, indicó que, así el sismo sea de reducida intensidad, lo mejor es ubicarse en una zona segura y después de que este culmine evacuar el edificio.

“La recomendación es que, si estamos [en un] segundo piso o más, debemos evacuar, pero cuando el movimiento ya haya pasado. ¿Por qué? Porque si yo voy a evacuar desde el segundo o tercer piso durante el remesón, es probable que me caiga o que todos los objetos que se están cayendo me caigan y me dañen. Si estoy cerca de la puerta, sí puedo salir. Si es un movimiento pequeño, podemos salir porque no sabemos si será más fuerte, pero si estamos cerca de la puerta, pero si ya estamos lejos, es muy complicado”, concluyó.