El médico epidemiólogo Sergio Recuenco, especialista en zoonosis, advirtió este viernes a la población de no acercarse o manipular aves silvestres muertas en el litoral, probablemente a causa de influenza aviar.



En Ampliación de Noticias, el experto consideró que la alerta sanitaria del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) para evitar la influenza aviar H5N1, es suficiente para sospechar y empezar a buscar especies más allá de los pelicanos infectados.



"Hay también bañistas en esta época que ya comienza el calor, también hay personas y grupos de rescatistas que se preocupan por las especies de animales silvestres, entonces no es inesperado que haya personas que quieran acercarse a animales moribundos y tocarlos y tratar de ayudarlos. Acá es una alerta: no acercarse, no tocarlos", dijo.



En ese sentido, Sergio Recuenco aclaró que si bien la influenza aviar se transmite más en aves, tampoco es imposible el paso de la enfermedad en las personas e incluso, afirmó, ocurre más con la cepa denominada H1N5.

"Esta cepa que se ha encontrado sí es infecciosa y es más posible que se pueda pasar a personas, pero se requiere un contacto cercano. Entonces no tocarlos. El riesgo existe en que una persona o animales asintomáticos o con pocos síntomas, como hemos aprendido en la COVID-19, puedan estar transmitiendo la enfermedad sin morir o ponerse mal. Eso podría generar algún contagio a aves de corrar. Eso sería bastante alarmante en una época de Navidad donde se consume pavos y pollos de la industria y de crianza artesanal", dijo.



"No acercarse a las aves, no tocarlas", añadió.

Contagio y síntomas de influenza aviar

Sergio Recuenco precisó que el contagio con influenza aviar se da principalmente por gotitas de secreciones que caen en el ojo, a la mucosa oral o nasal, o cuando uno se lleva las manos al rostro tras la manipulación de la ave. Aclaró que la transmisión no ocurre a través del agua.



"Es una infección respiratoria y es exactamente igual a un resfriado con la diferencia de que nosotros no podemos anticipar la severidad de esta infección. Puede ser muy leve, sin mayor importancia, pero puede ser tan grave que puede llevar a la muerte, sobre todo esta cepa. La rapidez es en unas horas y empieza haber síntomas en tres o cuatro días y el desarrollo es igual que cualquier resfriado o virus respiratorios, que producen fiebre, dolor de cabeza o malestar. Solo que en este caso de influenza aviar lo que se ha reportado es que podría no haber fiebre", manifestó.

