Inseguridad ciudadana: cómo se encuentra el Perú y qué se puede hacer para combatir el crimen organizado

¿Existe una estrategia por parte del Estado? Vera Llerena aclaró que las estrategias para combatir el crimen común y organizado se ven a través del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (Sinasec) y los comités regionales, provinciales y distritales de seguridad ciudadana. No obstante, consideró que en las reuniones de trabajo no se está haciendo una mirada "eficaz, prolija e incisiva" a la prevención de la delincuencia. "No estamos yendo a la búsqueda del delincuente, estamos esperando que cometa un delito y luego reaccionar. En la inseguridad no podemos ser reactivos, tenemos que avanzar a la búsqueda de delincuentes con acciones de inteligencia", sostuvo.





En ese sentido, ¿qué se tiene hacer? "Tenemos que ver cómo fortalecer las unidades especializadas de la Policía y las fiscalías, darles todos los medios logísticos, tecnológicos y presupuesto a las fiscalías. En la Policía crear más entes especializados, agentes especializados, bien capacitados, porque de lo contrario las organizaciones criminales nos ganan a nivel nacional. Tenemos que tomar decisiones políticas firmes para fortalecer los entes de investigación y, sobre todo, que hagamos una verdadera investigación policial, fiscal y judicial", dijo.