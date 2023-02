La Libertad: La inseguridad ciudadana persiste y ya van 49 homicidios en lo que va del año

Un efectivo policial desactiva un explosivo colocado por extorsionadores en un negocio familiar en Alto Trujillo. | Fuente: Grupo RPP | Fotógrafo: Cortesía

Desde el inicio del 2023 hasta ahora, se han cometido 49 homicidios en La Libertad, cinco más que en los dos primeros meses del año pasado, según las estadísticas de incidencia delictiva de la Macro Región Policial La Libertad. Es decir, hay casi una muerte por día y el clima de inseguridad ciudadana se siente, sobre todo, en Trujillo.

Eso no es todo. En los últimos meses, los delitos de extorsión han aumentado en la región -de 822 denuncias en el 2021 pasaron a 1.860 el año pasado- y las víctimas de la inseguridad ciudadana ya no son solo dueños de pequeños negocios, como bodegas, tiendas y restaurantes, sino autoridades municipales, como la alcaldesa del distrito de Marmot, provincia de Gran Chimú, María Castillo.

"El día martes 23 del presente recibo mensajes de amenazas a mi teléfono personal. Por ejemplo, el que van a matar a mi hija si no les deposito los cincuenta mil soles. Si no les depósito los cincuenta mil, además de mi hija, familia... Entonces esa es mi preocupación", cuenta la autoridad municipal.

La delincuencia común no se detiene en las calles de Trujillo, pues los malhechores actúan en cualquier punto de la ciudad: suben a vehículos de transporte público para robar pertenencias a los pasajeros, principalmente, en el distrito La Esperanza, que junto a El Porvenir, Florencia de Mora y Alto Trujillo son los sectores más inseguros.

"A mi hijo le quitaron su celular, estaba con una amiga. Y a mi hija le sacaron del carro, del carro le extrajeron los delincuentes de su mochila su celular", se queja Juan González, un padre de familia.

Las bandas criminales han encontrado en el secuestro a empresarios o sus familiares una nueva modalidad para obtener dinero ilícito. El padre del empresario Manuel Rodríguez, tras permanecer secuestrado cinco meses por la banda "Los Pulpos", terminó asesinado.

Diferente suerte corrió la empresaria Nilda Arrascue, quien, tras un secuestro de siete días, fue rescatada sana y salva por un grupo de élite de la Policía. Esto ocurrió en Palermo, zona urbana con alto flujo comercial, pero alto índice delictivo.

El alcalde territorial de Palermo, Elio Delgado, está preocupado por la situación: "La vez pasada secuestraron a una empresaria, desgraciadamente. No pasó nada malo y la rescataron. Después, meses anteriores, mataron a un policía en Parra del Riego y Chocano. Y todos los días hay la delincuencia, por más que uno trata de comunicarse con la Policía, a veces no tienen logística porque no hay carros, con seguridad ciudadana hacen lo que pueden nomás, un grupo que es importante que lo mantengan, es el grupo de intervenciones rápida, Iram".

Hace dos semanas se reinició en Trujillo el patrullaje integrado, que consiste en que miembros de la Policía recorran las calles junto a agentes de Serenazgo o Seguridad Ciudadana. Esta vez, salieron 46 vehículos que buscan reducir, sobre todo, los robos, que, según la Policía, alcanzan las 803 denuncias este año; es decir, 17 cada día.

Parte de la delincuencia se dirige desde los mismos penales, según el jefe de la Policía en La Libertad, general Augusto Ríos Tiravanti. Si bien algunos extorsionadores desde la cárcel han sido llevados a otros centros penitenciarios, el sistema de seguridad tiene debilidades.

"Hace unos diez días, hemos logrado el traslado de 12 delincuentes integrantes de las organizaciones criminales de Los Pulpos, La Jauría, Los Cagaleches, Los Ochenta, con eso hemos bajado un poquito la incidencia de extorsión, pero existen unos bloqueadores de telefonía que no están funcionando. Ya nosotros hemos hecho un documento para que nuestro comando coordine con el INPE, coordine con el ministerio de Justicia para que revisen esos bloqueadores", asegura el general.

Otro problema que no suma a la lucha contra la inseguridad es la discrepancia entre el jefe policial y el alcalde provincial de Trujillo, Arturo Fernández, quien pide el cambio del general. Además, hay un déficit de efectivos policiales de 2 mil 70 policías, mientras que el de patrulleros es de 200 vehículos. La tarea es grande.

La Libertad tiene un déficit de 2 mil 70 policías y 200 patrulleros, lo cual es un impedimento para una lucha efectiva contra la delincuencia. | Fuente: Grupo RPP | Fotógrafo: Cortesía

