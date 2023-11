Inseguridad: realidad y percepción, por Fernando Carvallo [COLUMNA]

Y en efecto, si existe el presupuesto para incorporar a tantos policías sin la adecuada formación, ¿por qué no se invierte el dinero en cambiar el actual régimen laboral llamado 24x24? Todo el mundo sabe que nadie puede trabajar 24 horas seguidas a lo largo del año.

La comisión de Defensa y Orden Interno del Congreso decidió desestimar un proyecto de ley que había sido presentado por el Ejecutivo el 28 de julio pasado. En términos usados en la vida parlamentaria, el proyecto fue enviado al archivo. El objetivo del proyecto gubernamental era aumentar rápidamente el número de efectivos en las calles, que sirvieran para prevenir el delito y facilitar vínculos entre la Policía y la comunidad. La defensa que hizo el gobierno de su proyecto incurrió en graves deficiencias, como sostener que 30,000 efectivos policiales contribuirían a reducir el alto índice de desempleo entre jóvenes. Algunos ex ministros y generales retirados afirmaron que la idea de crear una Policía de Orden y Seguridad, generaría categorías diferentes de personal policial, con responsabilidades y regímenes laborales desiguales. El gobierno insistió sosteniendo que la iniciativa permitiría aportar una formación rápida dirigida sobre todo a licenciados de nuestras Fuerzas Armadas. Al oponerse al proyecto, la mayoría de la comisión de Defensa ha mostrado una nueva fisura en la hasta ahora armoniosa relación con la presidenta Dina Boluarte. Y en efecto, si existe el presupuesto para incorporar a tantos policías sin la adecuada formación, ¿por qué no se invierte el dinero en cambiar el actual régimen laboral llamado 24x24? Todo el mundo sabe que nadie puede trabajar 24 horas seguidas a lo largo del año. También hace falta invertir en mejorar la formación de los policías y reforzar especialidades como la Inteligencia. Sabemos que la modalidad delictiva más frecuente es el robo de celulares, que ahora puede penarse hasta con treinta años de cárcel. Pero la Policía no dispone de laboratorios de criminalística que permitan por ejemplo extraer toda la información contenida en los celulares de los delincuentes. La improvisación es mala consejera. Las medidas eficaces son las que forman parte de un plan integral. No las que generan la sensación de que se está actuando, cuando en realidad solo se están dando pasos sin rumbo en la oscuridad.

Las cosas como son