INSN San Borja logra reducir la mortalidad infantil hasta en 2.6%: directora destaca gestión de alianzas público-privadas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, bajo la dirección de la doctora Zulema Tomás, conmemora 12 años de servicio, destacándose por sus avances en la atención médica pediátrica en Perú. La exministra de Salud informó que ya se han operado más de 54 mil pacientes con diversas patalogías complejas; además, se redució la mortalidad infantil de 3.3% en 2023 a 2.6% en 2024.

Según la doctora Tomás, esto se debe a varios factores como la capacitación constante del personal médico y la implementación de una organización por procesos que agiliza la atención médica.

Además, el instituto tiene un modelo de gestión a través de alianzas público-privadas, facilitando operaciones. Esta modalidad permite que servicios como mantenimiento de equipos e infraestructura sean gestionados externamente, lo que reduce tiempos de espera para tratamientos críticos. Añadió que van por 10 años de laboratorio terciarizado y van por 17 años más de contrato. "Este año se lanza una nueva licitación pública internacional a través del MEF (Ministerio de Economía y Finanzas) y el Minsa (Ministerio de Salud)", declaró.

"En otra entidad que yo he sido directora general de otra institución tenía aproximadamente más de 104 jefes, entre jefes y servicios, departamentos y directores. En San Borja, como es una organización por proceso, solo tengo 38 jefaturas. ¿Qué quiere decir esto? Solo jefe es el jefe de cirugía cardiovascular, de cardiología, de UCI cardiológica, de hospitalización de cardio, de todo. O sea que el paciente que ingresa, ingresa directamente para ser operado y no va pasando por la unidad de cardio y espera dos o tres meses", informó en Ampliación de Noticias.

Alianzas público-privadas

Aunque el modelo ha demostrado beneficios, no está exento de críticas. Algunos expertos indican que las alianzas público-privadas podrían conllevar a una dependencia excesiva del sector privado, lo que podría afectar la sostenibilidad a largo plazo si no se gestionan adecuadamente.

Sin embargo, la doctora Tomás defiende el modelo, argumentando que ha permitido una gestión más transparente y eficiente, enfocando los recursos hacia la misión principal del instituto: brindar atención médica de calidad a niños de todo el país.

"Nos permite gestionar directamente el servicio, que es nuestra misión. Reduce la burocracia, mitiga la corrupción, pero también se ve la eficiencia. ¿En qué sentido? Si cuando a mí se me malograba un tomógrafo sin APP (Asociación Público-Privada), el paciente tenía que esperar hasta que se solucione ese tomógrafo que podría ser un mes, dos meses o seis meses y no teníamos equipo. Aquí no, es de inmediato. Y si no lo solucionan, ellos en el contrato tienen que sacar a los niños a cualquier entidad privada para que su estudio no se paralice. Si se me malogra la máquina de anestesia, se arregla de inmediato y si por ahora el repuesto no está en el Perú, ellos traen otra máquina de anestesia, pero no se cancela ninguna cirugía. Realmente el APP, la Asociación Público-Privada, nos da muy buenos resultados en todos estos 10 años", aseguró en Ampliación de Noticias.

Recordó que en el año 2014 se firmó el contrato en donde el Minsa y el MEF mandaron a licitación pública internacional que ganó una gestora peruana. "Este año, el 25 de octubre, culmina ya los 10 años del contrato. Este contrato lo paga directamente el Ministerio de Salud", añadió.