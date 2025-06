¿Qué es el síndrome del impostor y por qué es más frecuente en las mujeres?

Aunque muchos logran metas importantes y acumulan reconocimientos, no todos se sienten merecedores de sus propios logros. Existe un fenómeno silencioso que afecta a más personas de las que imaginamos, saboteando su confianza desde dentro: se trata del síndrome del impostor.

El síndrome del impostor es un fenómeno psicológico en el que, a pesar de alcanzar logros importantes, muchas personas sienten que no los merecen. En lugar de reconocer su esfuerzo y capacidades, tienden a atribuir sus éxitos a factores externos como la suerte o la ayuda de otros. Esto genera una constante sensación de inseguridad, miedo a ser descubiertos como un fraude y una autopercepción muy por debajo de su verdadero rendimiento.



Según la doctora Vanessa Herrera, médico psiquiatra y terapeuta de familia, este fenómeno es mucho más común de lo que se piensa. Se estima que el 70 % de las personas ha experimentado el síndrome del impostor al menos una vez en su vida, siendo las mujeres quienes más lo padecen. Esto se debe, en parte, a factores socioculturales y de género que influyen en cómo las mujeres perciben sus logros y habilidades. Las expectativas sociales, la falta de representación en ciertos espacios y las exigencias desproporcionadas hacen que muchas mujeres duden constantemente de su valía, incluso cuando tienen un desempeño igual o superior al de sus pares masculinos.



El síndrome del impostor no está clasificado como un trastorno mental, pero sí representa una experiencia subjetiva marcada por pensamientos negativos y emociones limitantes. Se manifiesta en formas de pensar que dificultan aceptar los logros personales, con una tendencia al perfeccionismo extremo y una autoexigencia constante. Quienes lo padecen sienten que no están realmente calificados para lo que hacen y viven con el temor persistente de ser descubiertos.



Herrera explica que estos pensamientos no solo generan inseguridad, sino también sufrimiento emocional. Las personas pueden sentirse tristes, angustiadas o desmotivadas, y muchas veces terminan saboteando sus propias oportunidades. Por ejemplo, a pesar de tener las habilidades necesarias, evitan asumir roles de liderazgo o postergan proyectos importantes por miedo a fallar. Esta ansiedad puede volverse un obstáculo real en su desarrollo profesional y personal.



Además, el entorno en el que crecemos también influye. Las personas que han sido criadas por padres muy críticos, que no fomentaron la confianza en sí mismos, o que vivieron en contextos de carencia o alta competencia, son más propensas a desarrollar este síndrome. Por eso, Herrera destaca la importancia de criar con empatía, validar los logros de los hijos y no exigir competencia constante, ya que esto puede alimentar una sensación crónica de no ser suficiente.



Para enfrentar el síndrome del impostor, es fundamental la psicoeducación. Comprender en qué consiste este fenómeno y aprender a cuestionar las creencias erróneas sobre uno mismo es un primer paso clave. También se recomienda cultivar la autocompasión, aprender técnicas de relajación y aceptar que el éxito no siempre es lineal: es normal equivocarse, tener caídas y cometer errores. Normalizar esas experiencias ayuda a reducir la presión interna y a fortalecer la autoestima.



Finalmente, es esencial fomentar hábitos saludables como una buena higiene del sueño, una alimentación adecuada y espacios para el autocuidado. Aprender a no ser tan duros con nosotros mismos, validar nuestros logros y reconocer nuestro esfuerzo puede ser el inicio para dejar atrás el miedo y comenzar a confiar, de verdad, en nuestras capacidades.