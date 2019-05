Insólito | Durante 18 años pagó pensión de alimentos a un hijo que no era suyo en Arequipa [Video]

Víctor Maldonado tuvo que pagar pensión alimentaria a menor que no era su hijo por más de 18 años. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Pablo Rojas

El trabajador minero, Víctor Maldonado, durante 18 años pagó una pensión de alimentos para un hijo que no era suyo. Ahora, en los pasillos de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, donde libra una larga batalla judicial, reconoce que vivió engañado pero también muestra preocupación por el joven que todos estos años creyó que él era su padre.



"A los 16 años tuve una relación con Nancy Soledad V.A. en Moquegua, cuando terminé mis estudios viajé a Lima, cuando retorné, dos años después, me enteré que era padre", recordó Víctor.

La inesperada paternidad lo tomó por sorpresa a él y a su familia. Su padre, a tanta insistencia de la mujer, aceptó que firme al niño y le dé su apellido.

Meses después, la madre presentó una demanda por alimentos que en dos oportunidades casi lo lleva a la cárcel. Luego, a través de un proceso judicial, el juez ordenó el pago mensual del 17% de su sueldo.

“Creí que era mi hijo, me encariñé y lo amé como si lo fuera, pero siempre tuve dudas”, afirma.

La incertidumbre que mantuvo por años, lo animó a hacerse un examen de ADN en el 2017 de manera particular. El resultado fue negativo, pero decidió callar. Un año después, a pedido de Nancy Soledad, el juez ordenó un examen de ADN que también salió negativo. Fue allí cuando decidió presentar una demanda de nulidad de paternidad y se suspenda el descuento de su salario.

Pese a que el proceso se inició hace un año, Víctor sigue pagando la pensión porque el juzgado no resuelve su caso por la excesiva carga procesal.

“Esta situación afecta a mis hijas (que tiene con su esposa) porque el dinero que es para ellas me lo están robando, eso no ven los jueces, si me pagan escolaridad, utilidades por la sentencia le corresponde el 17% igual a él (al hijo que no es suyo”, dijo.

El trabajador minero, que vivió engañado por casi dos décadas, pide celeridad al Poder Judicial para atender su caso. Ante el daño causado, no descarta presentar demandas para recuperar el dinero descontado de su sueldo, aunque legalmente resulté difícil.

Denuncia discriminación

Víctor Maldonado sostiene que todas las demandas que presentó ante el Poder Judicial por las dudas que tenía sobre su paternidad, fueron archivadas. Sin embargo, las cinco demandas que presentó la madre de su supuesto hijo, sí fueron atendidas por los jueces que dictaron hasta dos órdenes de captura en su contra, por incumplimiento de los pagos.

“Tuve que pagar 10 mil soles para no ir a la cárcel, pese a que ya tenía el resultado del ADN, pero no fueron valorados por los jueces”, dijo indignado.

En todos estos años le han descontado 116 mil soles de su sueldo para un hijo que es suyo.