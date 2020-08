Hinchas de Universitario causaron desmanes pese al Estado de Emergencia. | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP Noticias

Luego de la suspensión del torneo de fútbol tras la aglomeración de hinchas de Universitario de Deportes, el presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD), Gustavo San Martín, anunció la pronta reunión con los involucrados en la organización y control de los partidos de fútbol; sin embargo, señaló que lo importante es que "la población tome consciencia".

"El esfuerzo que han realizado los clubes, las instituciones, el Ministerio de Salud, el IPD, para que se pueda reanudar el fútbol y todos los demás deportes es, básicamente, porque la población necesita algún tipo de entretenimiento, de poder sacar ese tipo de estrés que uno tiene, pero hay formas inteligentes de poder alentar", apuntó.

En diálogo con RPP Noticias, San Martín señaló, incluso, que los hinchas pudieron haber acudido a los exteriores del estadio para ver la llegada de su equipo, pero de una forma ordenada y manteniendo la distancia. No obstante, esto no se cumplió y los hinchas se comportaron sin considerar "que estamos en medio de una emergencia sanitaria".

"Este tipo de aglomeraciones no pueden suceder. Mientras no tengamos las garantías de que esto no va a volver a pasar, no podemos dar los permisos para que se reanude la competencia. Esto implica un trabajo de coordinación con la Policía, un tema de Inteligencia. Acá lo importante no es poner más policías porque lo más consciente es quedarse en casa", dijo.

Finalmente, el funcionario del IPD señaló que el comportamiento de los barristas es un problema "de larga data" y "social", aunque reconoció que lo sucedido en el pasado partido causa mayor alarma porque los seguidores de este equipo no consideraron el Estado de Emergencia y el peligro de un potencial contagio de la COVID-19.

En ese sentido, dejó abierta la posibillidad de evaluar con la Federación Peruana de Fútbol una sanción a los clubes por este tipo de situaciones. "Siempre es una alternativa para que se sienta que los clubes no pueden desentenderse y que la población entienda que lo único que han hecho es perjudicar a su equipo", apuntó.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.