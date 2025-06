Así fue el cierre de puertas del antiguo aeropuerto internacional Jorge Chávez [VIDEO]

Alrededor de las 0:10 a.m. de hoy, los trabajadores del Jorge Chávez cerraron de manera simbólica las puertas de embarque. Una trabajadora del terminal contó que ahora se “mudarán” a las nuevas instalaciones, cuyo ingreso y salida será por la avenida Morales Duárez.

Este domingo 1 de junio marcó el cierre definitivo del antiguo aeropuerto internacional Jorge Chávez, tras 65 años de funcionamiento. De acuerdo con el historiador de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Víctor Manuel Torres, el inicio de operaciones del moderno terminal ubicado en el Callao simboliza el comienzo de una nueva etapa en la historia del país.

El nuevo terminal aéreo, que inicialmente tendrá una capacidad para atender a 30 millones de pasajeros anuales, busca posicionar a la capital peruana como un hub aéreo de clase mundial.

Nil Bellido, residente del distrito de La Perla, expresó su emoción por el “cambio de aeropuerto”. En entrevista con RPP, contó que fue a despedir a un familiar que viajó la tarde del sábado a otra provincia del país, pero que se quedó en las instalaciones para “ver cómo cerraban el aeropuerto”.

“De aquí he viajado a Ecuador, me he ido a Arequipa, al norte del Perú. Tengo bonitos recuerdos [y un poco de nostalgia], porque este proyecto lo hizo el arquitecto Fernando Belaúnde Terry y, con los años, todos hemos crecido con él”, dijo.

Cierre de puertas de embarque

Alrededor de las 0:10 a.m. de hoy, los trabajadores del Jorge Chávez cerraron de manera simbólica las puertas de embarque. Maciel Serna, trabajadora del terminal, contó que ahora se “mudarán” a las nuevas instalaciones, cuyo ingreso y salida será por la avenida Morales Duárez.

“Estos quince días han sido de mucha emoción, porque estamos dejando este lugar que nos ha abierto las puertas. Sé que el aeropuerto generará más puestos de trabajo; es decir, yo antes tenía 50 trabajadores [a cargo] por turno y ahora son 100”, mencionó.

“Que los chicos que sigan egresando de carreras afines a la profesión puedan tener esa oportunidad, como nosotros, de trabajar en un proyecto directamente con Lima Airport Partners”, añadió la joven, que labora desde hace nueve años en el terminal.