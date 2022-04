Jorge Montoya, congresista de la República | Fuente: Twitter

Esta mañana, en declaraciones a la prensa, el parlamentario de Renovación Popular, Jorge Montoya, se refirió a la inmovilización ciudadana dispuesta por el presidente Pedro Castillo, desde las 2:00 a.m. hasta las 11:59 p.m. del 5 de abril. Al respecto, el congresista se mostró de acuerdo con la decisión del Gobierno y señaló que Lima debe ser protegida.

“La medida es muy dura, muy drástica y ha sido porque la información que se tiene, al menos que me ha llegado a mis oídos, es que hoy día pensaban saquear Lima, bajar de los cerros a saquear la ciudad, no solamente acá sino en diferentes lugares del país, pero la capital es un sitio emblemático y hay que protegerla”, indicó.

“No es la mejor hora para darla ni la forma en la que ha sido dada tampoco es la mejor, pero creo que hay que tomar medidas de esta naturaleza o parecidas a esta para poder controlar el desborde popular”, agregó.

Montoya señaló también que el objetivo de esta medida es identificar a las personas que, según afirmó, realizan saqueos en la capital, a pesar de que esto ha sido desmentido por varios alcaldes.

“Si tienen a toda la gente caminando por la ciudad, caen inocentes como daño colateral y eso hay que evitarlo. Estas soluciones nunca se puede apreciar si son buenas o malas hasta que terminan. Cuando se terminan se puede analizar, si estuvo buena o estuvo mala, mientras tanto hay que tratar de entender la situación que atraviesa el país. El que no hayan reventado una tienda frente a nosotros ahora no significa que no lo han hecho a la espalda de la cuadra y otros vecinos han sufrido este tema”, dijo y agregó que maneja información de la Policía Nacional del Perú.

“Son informaciones de inteligencia, que dan indicios que permiten tomar acciones preventivas para evitar llegar a esos puntos. De la Policía Nacional principalmente, hay que tener cuidado con este asunto y no dejarse llevar por el lado político. Acá tenemos que salvar la tranquilidad ciudadana y luego el Congreso y el Ejecutivo sentarse a solucionar el problema macro del país”, mencionó.

