Josefina Miró Quesada: “La lucha de Ana Estrada nos ha permitido ver la vida y la muerte con otros ojos”

Josefina Miró Quesada, abogada de Ana Estrada, dijo que la activista “murió de acuerdo a sus términos”. La psicóloga de 47 años, quien padecía una enfermedad degenerativa progresiva, fue la primera persona en el país en acceder a la eutanasia.



“La lucha de Ana no solamente ha sido judicial, nos ha permitido ver la vida y la muerte con otros ojos”, indicó en entrevista con el programa Nunca es tarde de RPP.



Miró Quesada Gayoso señaló que, gracias al caso de Ana Estrada, “la justicia reconoció por primera vez en la historia del Perú que todos tenemos un derecho a la muerte digna”.



“Pero, sobre todo, nos permite conversar abiertamente sobre un tema que siempre ha estado debajo la alfombra, no nos gusta hablar de la muerte”, expresó.



Para la abogada, “es importante hablar de la muerte como parte de la vida, naturalizarla, y entender que a todos nos va a llegar ese momento”.



Sin embargo, Josefina Miró Quesada hizo hincapié en el hecho de que si no se cambian “las lentes sobre cómo nos aproximamos a la muerte, va a ser difícil que se implemente” la eutanasia.



"Fue un momento simbólico"

Refirió, además, que el procedimiento médico se realizó conforme al plan y protocolo de muerte digna. “Y eso dio tranquilidad para que el proceso pueda darse con paz y certeza de que ese día ella se despediría de todos nosotros. Fue un proceso intimo caracterizado por amor, por muchísima paz, tranquilidad, escuchando la música que ella quería”, contó.



“Fue un momento simbólico y muchos sentimientos encontrados, yo he transitado con ella todo este proceso. Para mí es más que una sensación de tranquilidad, me la imagino volando por las montañas, por el mar, por el aire libre. Eso me da mucha paz. Sé que Ana vivirá por siempre”, añadió.



En julio de 2022, el Poder Judicial ratificó la sentencia adoptada por el Décimo Primer Juzgado Constitucional de Lima en febrero de 2021, la cual reconoció el derecho a morir de Estrada a través de la eutanasia y ordenó al Ministerio de Salud (Minsa) y al Seguro Social de Salud (EsSalud) satisfacer su pedido.

La activista Ana Estrada celebró en aquel momento la decisión judicial. “Hoy ha triunfado la justicia. Ha ganado la vida y el derecho a la autonomía y libertad. Toda conquista de un derecho nace a partir de una necesidad de un ciudadano/a de a pie, jamás de los gobernantes”, escribió en su cuenta en la red social X (antes llamada Twitter).

“Esta lucha es feminista: ser la única dueña de las decisiones sobre mi cuerpo. Así que gracias a las compañeras. A las que nos abrieron la trocha, poniendo incluso su vida por los derechos que hoy damos por sentado”, acotó.