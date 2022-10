Joseph Campos sobre nuevo procurador general del Estado: "El presidente se está asegurando que no lo denuncien ni lo investiguen"

Joseph Campos criticó la designación de Javier Wilfredo León Mancisidor como nuevo procurador general del Estado. | Fuente: RPP

El abogado constitucionalista Joseph Campos, defensa legal de Daniel Soria, cuestionó la decisión del Ejecutivo de nombrar a Javier Wilfredo León Mancisidor como nuevo procurador general del Estado, en reemplazo de María Aurora Caruajulca Quispe.

En una entrevista con Ampliación de Noticias de RPP, señaló que, con esta designación, el Gobierno "está en una franca vocación de destruir la única institución que fue creada para que los procuradores no sientan como jefe al ministro [de Justicia y Derechos Humanos]".

Y no solo ello. A juicio del abogado, el mandatario Pedro Castillo "se está asegurando que no lo denuncien, que no lo investiguen, por eso ha tomado el control de la Procuraduría".

Fue investigado

Joseph Campos hizo también hincapié en las denuncias contra Javier Wilfredo León Mancisidor, quien fue investigado por la Décima Fiscalía Penal Provincial de Lima por la presunta apropiación ilícita para delinquir, falsificación de documentos y fraude procesal a favor de Fernando Zevallos (alias 'Lunarejo'), exdueño de Aerocontinente condenado por los delitos de lavado de activos y tráfico ilícito de drogas.

"Lo único que está haciendo el señor es descomponer la institución. No conozco si ha sido sentenciado o no; pero, si está o fue investigado en esas circunstancias, creo que no aporta ninguna garantía a la institución que fue creada específicamente para que no dependa de los gobiernos", señaló.

El abogado constitucionalista sostuvo, además, que María Aurora Caruajulca ha sido destituida, porque "no cumplió un requisito", produciéndose "una situación inexistente", en referencia a su nombramiento ocurrido en febrero pasado.