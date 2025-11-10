Junín: granizadas y lluvias dejan 22 hectáreas de cultivos afectados en cinco provincias de la región

El último sábado, una granizada dañó 8 hectáreas de cultivos en los distritos de Chacapampa y Colca, en la provincia de Huancayo, donde los productos más afectados fueron maíz, papa y arveja.

Un total de 22 hectáreas de cultivos desde el mes de octubre a noviembre resultaron afectados por granizadas, lluvias e inundaciones en cinco provincias de la región, como Huancayo, Concepción, Tarma, Chanchamayo y Satipo, dijo el Director de la Dirección Regional de Agricultura, Jaime Aquino.

El último sábado, una granizada dañó 8 hectáreas de cultivos en los distritos de Chacapampa y Colca, en la provincia de Huancayo, donde los productos más afectados fueron maíz, papa y arveja. En la provincia de Concepción también se reportaron afectaciones: 2 hectáreas en Mito y 4 hectáreas en Chambara. Los agricultores reciben apoyo con abonos foliares, dijo el director.

Agregó que en el mes de octubre una inundación afectó 4 hectáreas de espinaca en el distrito de Tapo, provincia de Tarma, mientras que los vientos fuertes en Chanchamayo arrasaron con 1 hectárea de plátano y en la provincia de Satipo las lluvias intensas provocaron una inundación que dañó 3 hectáreas del mismo cultivo.

El director de Agricultura informó además que se entregó un bono agrario de 10 mil soles a 24 agricultores de Chanchamayo, Satipo y Tarma, para cubrir los daños de los cultivos, según la Dirección de Agricultura no se han registrado daños por heladas en la presente campaña, y que las afectaciones ocurridas en marzo pertenecen a una campaña anterior.