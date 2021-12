Karem Roca y Karelim López. | Fuente: RPP

Karem Roca, quien fue secretaria personal de Martín Vizcarra cuando era presidente de la República, confirmó que conoce a la empresaria Karelim Lisbeth López Arredondo y que conversó con ella "un montón de veces" vía telefónica cuando trabajaba en Palacio de Gobierno.

En declaraciones al dominical Punto Final de Latina, Roca dijo que conoció a la empresaria por Martín Vizcarra, quien le pedía contestar sus llamadas cuando viajaba por responsabilidades de su cargo.

"La conocí porque el señor (Martín Vizcarra) me dijo que reciba su llamada, (porque) el estaba yéndose de viaje. (Me dijo que le contestara) porque ella era prima de (el vidente) Hayimi; así me la presentó", relató.

El nombre de Karelim López saltó a la luz pública en los últimos días luego de revelarse que mantuvo reuniones con el presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno y en una casa de Breña. De acuerdo con el semanario Hildebrandt en sus trece, Karelim López ha visitado en seis ocasiones Palacio de Gobierno desde que Pedro Castillo llegó al poder.

Además, en un último reportaje del programa Cuarto Poder se aprecia que la empresaria llegó hasta la vivienda de la cuadra 1 de la calle Sarratea, en Breña, donde el mandatario mantenía reuniones. Las visitas de Karelim López al jefe del Estado se produjeron poco antes de que el Consorcio Puente Tarata III, empresa que asesoraba, fuera favorecido con un contrato de Provías Descentralizado.

Cercanas, pero no amigas

Karem Roca dijo a Punto Final que Martín Vizcarra no contestaba llamadas de López y que ella se encargaba de notificar las llamadas al entonces mandatario.

"Yo lo que creo es que ella hacia unos reclamos. Exactamente reclamos de qué, no lo sabia, porque yo no me meto a preguntar más de lo que yo no pueda saber", indicó.

Según un informe del portal IDL Reporteros, una fuente del Gobierno de Vizcarra reveló que Karelim López "apostó por hacer buenos negocios con los (Juegos) Panamericanos (Lima 2019)", pero no logró su objetivo. Según otra fuente del medio, el disgusto por este fracaso llevó a López "a meterse en la operación de los audios" de las conversaciones de Vizcarra con Karen Roca, grabadas por esta última y que provocaron una crisis política que hizo tambalear al gobierno.

IDL Reporteros revela también que Roca y López cultivaron una cercana amistad que incluyó la celebración del cumpleaños de la exsecrataria de Vizcarra en la casa de la empresaria el 23 de noviembre de 2019.

Al respecto, Karem Roca reconoció a Punto Final que tuvo una cercanía con Karelim López, pero negó que sea su amiga.

