La agenda del mandatario para este lunes contiene una reunión con líderes de partidos políticos con representación en el Congreso.

Presidencia de la República informó este domingo sobre la agenda del mandatario Pedro Castillo para este lunes 6 de diciembre, en la que destaca una reunión con los líderes políticos de diversos partidos con representación parlamentaria para tratar la moción de vacancia presidencial que impulsa el Congreso.

Desde el despacho presidencial precisaron que las reuniones en la sede del Ejecutivo se realizarán desde las 3:30 de la tarde y se espera la presencia de Keiko Fujimori, presidenta de Fuerza Popular; Roberto Sánchez, presidente del Partido Juntos por el Perú; Mesías Guevara y Edmundo del Águila, de Acción Popular; Rafael López Aliaga, presidente de Renovación Popular y Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre.

Pese a este anuncio, las agrupaciones Renovación Popular y Fuerza Popular, ambas impulsoras de la moción de vacancia que será vista este martes, rechazaron su asistencia en la reunión que se realizará en Palacio de Gobierno.

Posiciones de los partidos



En declaraciones a RPP Noticias, el excandidato presidencial Rafael López Aliaga indicó que no acudiría a la cita con el presidente Pedro Castillo, pues dijo que están a favor de que el mandatario deje el cargo.

“No asistiré de ninguna manera, la invitación que se ha hecho es una mentira. Cómo voy a asistir, si estoy pidiendo la renuncia o vacancia de una persona, pues, que se maneja con la corrupción impunemente”, sostuvo.

Por su parte, Fuerza Popular emitió un pronunciamiento vía Twitter en el que consideraron que la invitación desde Palacio de Gobierno no es “sincera y transparente”. Añadieron que se trata de un juego político para “lavar la cara” del presidente Pedro Castillo.

“Si fuera una invitación sincera y transparente para resolver los problemas del país, seríamos los primeros en asistir. No es así. Se trata de un juego político para desviar la atención y lavarse la cara del Sr. Castillo. Fuerza Popular no caerá en el juego y no asistirá”, señalaron.

Desde Acción Popular, Edmundo del Águila Morote, recientemente elegido secretario general del partido indicó que sí acudirá a la invitación. Sin embargo, desde la bancada parlamentaria de dicha agrupación señalaron que la representación de dicha agrupación la tienen el vocero titular y los voceros alternos.

Precisaron que, hasta que no se superen los desacuerdos para definir la representación del partido, la postura de la bancada solo será acordada previo debate y concertación dentro del foro interno de dicha agrupación parlamentaria.

“Mientras no se superen legalmente lo desacuerdos para definir a la representación partidaria, la postura de los congresistas acciopopulistas seguirá siendo resultado únicamente del debate y concertación nacida en el foro interno de nuestra bancada”, sostuvieron.

La bancada oficialista de Perú Libre hasta el momento no se ha pronunciado sobre su asistencia a la reunión. Dicha agrupación tenía programada para este domingo una asamblea nacional extraordinaria en la que iban a fijar una posición sobre la vacancia presidencial planteada en el Legislativo.

Tampoco se conoce si el presidente de Juntos por el Perú acudirá a la reunión en Palacio. Sin embargo, varios de sus legisladores se han pronunciado en contra de la propuesta de la oposición contra el mandatario.

