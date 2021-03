Keiko Fujimori responde al pedido en su contra hecho por el fiscal José Domingo Pérez. | Fuente: Andina/Andina

La candidata a la Presidencia de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se pronunció la tarde de este jueves sobre el pedido de 30 años de cárcel que hizo en su contra el fiscal José Domingo Pérez.

"Hoy hemos visto que el fiscal está queriendo meterse en la última etapa de la campaña, claro, como estamos en el pelotón de los primeros puestos... Lo que ha dicho hoy es que no quiere que yo dé mensajes políticos, lo que busca es callarme", aseveró.

Además, afirmó que el fiscal integrante del Equipo Lava Jato la "llevó presa" tres veces, "pero tres veces también las instancias superiores me liberaron, por eso les digo que no tengo miedo. A mí no me van a callar, al contrario, voy a seguir con más fuerza recorriendo el país".

La lideresa del partido dio estas declaraciones luego de participar en una reunión con militantes en la provincia de Ica.

La acusación

El fiscal José Domingo Pérez presentó esta mañana una acusación contra Keiko Fujimori y otras 41 personas, incluidas en el caso conocido como 'cocteles', que investigó presuntos aportes ilícitos en la campaña electoral de 2011.

La acusación se formula por los presuntos delitos de crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia, falsa declaración en procedimiento administrativo. El documento fiscal incluye más de 15 mil páginas y fue presentado ante el despacho del juez Víctor Zúñiga Urday.

En el caso de Keiko Fujimori, Vicente Silva Checa, Pier Figari, Ana Herz, Jaime Yoshiyama, José Chlimper y Adriana Tarazona las penas solicitadas por el Ministerio Público son de 30 años y 10 meses de prisión, por los delitos antes mencionados, mientras que para otros 33 acusados las penas van desde los seis a los 22 años de cárcel.

La acusación fiscal también incluye un pedido de cárcel para Mark Vito Villanella, esposo de Keiko Fujimori, por 22 años y ocho meses por el presunto delito de lavado de activos, y 6 años y 6 meses para Giulliana Loza, abogada de la líder de Fuerza Popular, por el presunto delito de obstrucción a la justicia.

José Domingo Pérez también solicitó 19 medidas cautelares contra Keiko Fujimori, entre ellas una orden de impedimento de salida del país por 36 meses, tiempo considerado por la fiscalía para el desarrollo del control de la acusación y el juicio oral.

Keiko Fujimori en las encuestas



Según la última encuesta nacional de Datum Internacional, el excongresista Yonhy Lescano (Acción Popular), lidera con 13% la intención de voto presidencial de cara a las elecciones generales de abril próximo.

En segundo lugar, empatan el empresario Rafael López Aliaga (Renovación Popular), el exfutbolista George Forsyth (Victoria Nacional) y la excongresista Keiko Fujimori (Fuerza Popular), con 7%.

En quinto puesto aparece la izquierdista Verónika Mendoza (6%), seguida por el economista Hernando de Soto (5%), el congresista Daniel Urresti (4%) y el excongresista César Acuña (3%).

Sin embargo, los votos en blanco y viciado suman 16%, mientras que los indecisos llegan al 21%; lo que suma un contundente 37%.





