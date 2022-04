Alcalde de Luya, Diógenes Zavaleta, afirmó que la administración total de Kuélap está en manos del Ministerio de Cultura | Fuente: Andina

Diógenes Zavaleta, alcalde de la provincia de Luya, donde queda la Fortaleza de Kuélap en la región Amazonas, señaló, en diálogo con RPP, que la administración total de dicho patrimonio arqueológico nacional lo tiene el Ministerio de Cultura.

“La autonomía total la tiene [el Ministerio de] Cultura frente al tema del patrimonio arqueológico. Nosotros como municipalidad, no podemos intervenir”, señaló el alcalde Zavaleta.

Estas declaraciones las realizó luego del reporte de derrumbes de las murallas de la citada fortaleza desde ayer lunes.

“La Dirección Desconcentrada de Cultura, que está en Chachapoyas, no tiene autonomía. De tal manera que para mover una pequeña intervención [la debe autorizar] el Ministerio de Cultura en Lima […] Todos los recursos que recauda Kuélap, desde las entradas y ese tipo de cosas, van para Lima, no queda acá absolutamente nada”, refirió.

Asimismo, señaló que su gestión municipal no puede llevar a cabo mayores acciones para resguardar la Fortaleza debido a la falta de autonomía administrativa

“Acá no tenemos esa autonomía. Los pocos fondos que asigna el gobierno central, a través de Cultura, tampoco son bien utilizados por contratistas irresponsables que abandonan parte de las intervenciones y, producto de eso, lógicamente, tenemos la caída de estos muros” señaló

Debido a esta situación, Zavaleta hizo un llamado al ministro de Cultura, Alejandro Salas, para que “tome acciones con celeridad” frente a este desastre arqueológico que afecta el flujo turístico, más aún, en víspera de los feriados por Semana Santa.

“Es lamentable la caída del muro […] ya que, a partir de la Fortaleza, nace toda la actividad socioeconómica de nuestra tierra. Sin la fortaleza no hay teleférico, no hay actividades turísticas y no hay nada, prácticamente” sentenció.

Patrimonio en abandono

Ante el desastre, el alcalde de Luya informó que no solamente la Fortaleza de Kuélap estaría siendo descuidada en su región.

“No solamente es Kuélap, hay cientos de patrimonios arqueológicos que están abandonados, que están destruyéndose día a día por las inclemencias del tiempo, por los animales, y […] por algunas personas irresponsables. Entonces, el tema de Kuélap es una alerta también para que, en los demás patrimonios, se pueda intervenir con mayor eficacia, con rapidez, pero también con una decisión responsable por parte de Cultura.

Ante ello, precisó que se necesita “urgentemente” la creación de una Unidad Ejecutora “con autonomía administrativa y económica” para que, de manera efectiva, se realice la “restauración y puesta en valor” no solo de la Fortaleza de Kuélap, sino también de los otros sitios arqueológicos afectados en la región.

Ministerio de Cultura anuncia acciones frente al desastre

El ministro de Cultura, Alejandro Salas, hizo una publicación en su cuenta de Twitter anunciando la declaración de emergencia de la Fortaleza de Kuélap y la ejecución de un “plan de acción inmediata” frente al desastre arqueológico.

















Kuelap es víctima no solo de lluvias y terremotos, sino de años de desidia, expedientes truncos y consultorías de humo. La argolla se acabó. Ya hemos declarado la emergencia y contamos con un plan de acción inmediata, salvaremos Kuelap con gestión eficiente y acciones concretas. pic.twitter.com/XWE6ShhFFq — Alejandro Salas (@SalasZ_AA) April 12, 2022

Asimismo, en conferencia de prensa realizada hoy, señaló que la responsabilidad de los sucesos es compartida con autoridades regionales y locales

“Esta es una desidia por años que no solo le corresponde al Ministerio de Cultura, también hay trabajos que deben hacer el gobierno regional, los gobiernos locales, entre otros actores, pues la cultura es desarrollo, reactivación económica, turismo”, señaló el ministro Salas.