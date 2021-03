| Fuente: Andina

En espera de los debates presidenciales convocados por el Jurado Nacional de Elecciones, la Contraloría General de la República reunió ayer a cinco candidatos para que expresaran sus puntos de vista sobre la corrupción. El acto fue inaugurado por el Contralor Nelson Schack, quien recordó lo mucho que cuesta al Perú el desvío de recursos públicos hacia bolsillos privados. El cruce de acusaciones entre Yonhy Lescano y Keiko Fujimori constituyó la parte más intensa del evento, en desmedro de César Acuña, Marco Arana y Andrés Alcántara. El candidato de Acción Popular hizo lo que más ha contribuido a perfilar su posición, dentro y fuera de su propio partido: atacar al fujimorismo, denunciar su complicidad con la corrupción y sostener que las reiteradas disculpas de Keiko Fujimori no le han impedido continuar blindando a personajes implicados en casos de corrupción. Keiko Fujimori se defendió sosteniendo que Lescano carece de un plan viable, que sus propuestas se reducen al populismo y que su actitud le recuerda la de Alejandro Toledo durante la campaña del 2001, antes de que se descubrieran las coimas por las que se halla detenido en Estados Unidos. Lescano es tanto más combatido que la encuesta de DATUM parece confirmar que actualmente lidera las intenciones de voto con 13%, seguido por López Aliaga, Forsyth y Fujimori empatados con 7%.



A propósito de corrupción, un juez supremo anuló todas las condenas pronunciadas contra el expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva, que purgó un año y medio de cárcel por tráfico de influencia. El juez Edson Fachin sostuvo que las decisiones tomadas por un tribunal de Curitiba presidido por el ex vocal Sergio Moro confundieron el caso Lava Jato con las prácticas ilegales de la empresa pública Petrobras. Si la decisión del juez Fachin es ratificada por la Corte Suprema, Lula podría postular en las elecciones del próximo año. La decisión sobre Lula es consecuencia del descrédito del equipo Lava Jato, que ha terminado por ser disuelto. Se teme incluso que la evolución judicial tenga repercusiones en el Perú, lo que podría beneficiar a personas denunciadas a partir de confesiones de empresarios brasileños. El desastre a que ha conducido el caso Lava Jato en el Brasil es una advertencia sobre las consecuencias de investigaciones hechas con precipitación y peor aún, con sesgos políticos. Cuando los casos judiciales no se diferencian claramente de la revancha política, corren el riesgo de terminar favoreciendo a los denunciados, como parece ser el caso de Lula, quien a los 75 años podría tentar una forma de reivindicación en las urnas.

El economista Elmer Cuba publica en Gestión un artículo sobre la compra de vacunas. Cuba comienza constatando que en los países en que la vacunación avanza con rapidez, los Estados son los encargados del proceso. Es el caso en Israel, Reino Unido y Chile. Pero en el Perú, como el proceso es lento e insuficiente, se ha suscitado un áspero debate sobre el papel del sector privado. El economista de Macroconsult sostiene que, pese a no ser técnicamente bienes públicos, las vacunas tienen tantas externalidades positivas que los Estados subsidian hasta el 100% de sus precios. La pandemia genera por lo demás un exceso de demanda mundial e impone un plan de salud pública que defina la secuencia de la vacunación. Por eso Cuba concluye que “mientras duren las negociaciones, el sector privado no debería competir con el Estado ni alterar el proceso en las etapas I y II”. Sin embargo, afirma que “cuando el Estado se asegure las vacunas suficientes, la participación de los privados ya no lo afectaría”. Al parecer, la argumentación de Cuba se halla inspirada por un verso de Vallejo utilizado en el título del artículo: Considerando en frío, imparcialmente...

