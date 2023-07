La elección de la Mesa Directiva del Congreso, por Fernando Carvallo [COLUMNA]

Escucha el canal de podcast de Las cosas como son en RPP Player.

Los congresistas tienen que votar hoy para elegir la Mesa Directiva que dirigirá el Congreso durante los próximos doce meses. Las opciones son solo dos: la plancha liderada por Alejandro Soto de APP e integrada por miembros de Fuerza Popular, Perú Libre y Avanza País, o bien la liderada por el acciopopulista Luis Aragón e integrada por miembros de Perú Bicentenario, Bloque Magisterial y Juntos por el Perú. Soto y Aragón tienen en común el enfrentar una serie de investigaciones fiscales: Aragón ocho y Soto más de cincuenta. Uno no puede dejar de preguntarse si los promotores de ambas planchas no hubieran podido presentar candidatos que no estén expuestos al riesgo de verse sometidos a un procedimiento fiscal que los obligue a renunciar a sus funciones. A menos que se les haya escogido precisamente por eso, es decir, para controlar a un presidente con manifiesta vulnerabilidad procesal. Numéricamente la lista de Soto parece partir con ventaja, pero es la que adolece de menos coherencia porque integra a la vez a Fuerza Popular y a Perú Libre, es decir los dos partidos que llegaron a la segunda vuelta de las elecciones del 2021. Y ya sabemos que el partido fujimorista respaldó la tesis del fraude electoral, que habría sido cometido precisamente por sus aliados de hoy. La estrategia del cerronismo es clara: presentarse como garante de la gobernabilidad, jugar en la cancha de los partidos consolidados y aventajar a todos sus rivales de izquierda, y más que a nadie a los llamados caviares. Lo que parece imposible es que las maniobras electorales contribuyan a mejorar la imagen del Congreso. Y menos aún a encarnar la esperanza de reactivación y paz social.

Las cosas como son