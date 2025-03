La habilitación de radio FM en los celulares ayudará en el ámbito educativo y en casos de desastres, afirma Lady Camones

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La congresista de Alianza para el Progreso, Lady Camones, presentó en la Comisión de Transporte y Comunicaciones un proyecto de ley que obliga a las operadoras de telefonía móvil y a las empresas comercializadoras de celulares a habilitar la radio de frecuencia modulada (FM) en los dispositivos que dispongan de esta función.



"Con el transcurso del tiempo hemos visto que muchos de los equipos celulares que vienen comercializándose en nuestro país tienen deshabilitada la función de radio FM. Entonces lo que hemos pensado es que a través de una ley aprobada por el Congreso se obligue a que las empresas que venden estos celulares, habiliten en el chip del celular la función de poder tener acceso a radio FM", explicó la parlamentaria, en diálogo con RPP.



En el programa Ampliación de Noticias, Camones Soriano indicó que el PL tiene por objeto lograr que los usuarios de teléfonos celulares puedan acceder a la funcionalidad de radio FM a fin de que puedan hacer uso de este medio de comunicación masivo en situaciones de emergencia, en casos de desastres naturales u otros.



Destacó, además, que el proyecto de ley en mención ayudará en el ámbito educativo. "Nosotros pasamos una pandemia en la cual muchos niños no pudieron estudiar porque no tenían luz para poder ver los programas educativos que el Gobierno dispuso en su momento, ni mucho menos una línea de internet para que puedan tener acceso a estos servicios educativos. Si nosotros logramos aprobar esta ley, a través de la radio también podemos educar a los niños o a las personas que no tienen este recurso a la mano", subrayó.

De acuerdo con la congresista, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) será el ente encargado de supervisar que los teléfonos celulares que se vendan a partir de la aprobación de la ley tengan habilitado la función de radio FM.



Por último, Lady Camones reveló que ya ha tenido conversaciones con colegas parlamentarios y han tomado a bien el proyecto de ley. En ese sentido, espera que las bancadas del Congreso apoyen la propuesta, pues va a beneficiar directamente a las poblaciones de menos recursos, no solo en el tema educativo, sino también en situaciones de emergencias.