La intención es que Emmanuel Macron visite el Perú, dice diputada francesa Eléonore Caroit

En RPP, la diputada franco-dominicana Eléanore Caroit dijo que esta clase de visitas son vitales para reforzar las relaciones bilaterales.

La diputada Eléonore Caroit, representante de franceses residentes en América Latina y el Caribe, se pronunció este sábado sobre su presencia en el Perú junto con una delegación del Ejecutivo francés.

Caroit llegó junto al ministro delegado de Comercio Exterior y Franceses en el Extranjero de Francia, Laurent Saint-Martin, quien ayer, junto a las autoridades peruana, encabezó la inauguración de las nuevas instalaciones del Colegio Franco Peruano, un símbolo de la amistad entre ambas naciones.

“Yo estuve muy involucrada en la obtención de los financiamientos para poder reconstruir a ese liceo, que es un símbolo de la amistad franco-peruana, entonces es una gran felicidad y un muy gran orgullo haber podido participar a la inauguración de ese lugar emblemático”, destacó en Enfoque de los Sábados.

La también vicepresidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y del Grupo de Amistad Francia-Perú de la Asamblea Nacional señaló que las empresas francesas que operan en el Perú y la llegada del ministro Laurent Saint-Martin demuestran que su país está buscando reforzar los lazos de amistad.

“Pero la cooperación va mucho más allá de lo económico, hablábamos hace un instante del liceo francés, hay una cooperación también científica, cultural, en todos los sectores […]. Estamos, de verdad, buscando reforzar esos lazos, atrayendo inversionistas peruanos a Francia y también empresas francesas para que inviertan en el Perú”, comentó.

La diputada franco-dominicana contó que le insiste constantemente al presidente Emmanuel Macron y a los miembros de su Gobierno reforzar los lazos con América Latina, a través de más visitas oficiales a los países de la región.

“Fíjese que el presidente Macron no había hecho ningún viaje oficial a Latinoamérica hasta el momento en que me eligieron, y yo insistí, le dije esa agenda hay que llevarla. Él estaba convencido, pero obviamente no había podido”, precisó.

En ese sentido, la diputada francesa dijo que la intención es que el mandatario francés pueda visitar el Perú, Colombia, Republica Dominica, México, entre otras naciones.

“Yo creo que en esas visitas presidenciales y ministeriales se firman acuerdos, se hacen avances concretos en una relación bilateral, que obviamente llevan nuestra representación diplomática aquí en el país, y ellos hacen un excelente trabajo, pero cuando hay visitas políticas, pues hay un golpe de aceleración en el refuerzo de las relaciones y en la firma de acuerdos”, aseveró.

Por ejemplo, Caroit indicó que con la visita de altos funcionarios se pueden firmar tratados importantes, como ocurrió ayer tras la suscripción del Acuerdo sobre la Promoción y el Fortalecimiento del Voluntariado Internacional de Intercambio y Solidaridad, el cual facilitará la participación de jóvenes franceses y proyectos de voluntariado en el país.

“Yo creo que eso es un avance muy importante para que los jóvenes franceses sigan viniendo a este país”, finalizó.