Las declaraciones de la ex viceministra de Vivienda Elizabeth Añaños no dejan lugar a dudas sobre la manera improvisada como se viene conduciendo esa cartera. El resultado es que la ejecución presupuestal no llega al 30%, y numerosas familias peruanas seguirán viviendo sin vivienda digna ni acceso al agua potable. Y sin embargo el ministro Geiner Alvarado sigue en el gabinete gracias a la complacencia del Congreso. La situación es todavía peor en el ministerio del Interior. El ministro Willy Huerta se presentará esta tarde ante el Pleno del Congreso, que debería pedir respuestas claras sobre decisiones oscuras: el descabezamiento de la Policía Nacional, el empecinamiento en neutralizar al coronel Harvey Colchado, el fracaso en la lucha contra la delincuencia, el absurdo mantenimiento del estado de emergencia en Lima y Callao. El exministro Mariano González anticipó que el gobierno intentaría obstruir la acción del equipo especial encargado de ejecutar las investigaciones fiscales sobre casos de corrupción en el Poder. Pedro Castillo no ha tenido pudor en disimularlo, practicando una forma manifiesta de injerencia en una investigación fiscal de la que él mismo es objeto. Una segunda causa se ha abierto a Harvey Colchado por un supuesto autosecuestro que habría sido urdido el 2020. El ministro del Interior tiene como tarea garantizar la operatividad de la policía y ser leal a la Constitución. Pero la realidad es que actúa como cómplice de Pedro Castillo. Si no puede resistir a la presión de su jefe, debería renunciar, como supo hacer Avelino Guillén. Si no lo hace, el Congreso tiene la capacidad de censurarlo. En materia de seguridad ciudadana y de lucha contra la corrupción el Estado no puede ceder a la presión de alguien que actúa para asegurar su propia impunidad.

