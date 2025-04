La Libertad: colegio suspende clases tras amenazas de atentado y extorsión

Las amenazas llegan directamente hacia la dirección del colegio. Según fuentes policiales, se les exige pagar una suma de 10 mil soles para no cometer un atentado.

La Institución Educativa 'Víctor Raúl Haya de La Torre' del Centro Poblado de Roma, en Casa Grande, provincia de Ascope, región La Libertad, decidió suspender sus clases presenciales debido a amenazas extorsivas, así lo informó la dirección a través de un comunicado.

Las amenazas llegan directamente hacia la dirección del colegio. Según fuentes policiales, se les exige pagar una suma de 10 mil soles para no cometer un atentado, motivo por el que han decido manejar la situación bajo reserva por medidas de seguridad, en tanto, de forma preventiva, se anunció que las clases pasarán a la modalidad virtual para evitar exponer a los estudiantes.

El General PNP Carlos LLerena, jefe de la Región Policial La Libertad, informó que ya se iniciaron las acciones para brindarle el resguardo tanto a los docentes como a la institución.

El colegio nacional recibe de lunes a viernes a un promedio de 260 estudiantes. Los padres de familia, preocupados por la situación, exigen resultados en la investigación a la Policía.

En el distrito de Casa Grande, en Ascope, el último atentado contra un colegio se registró el 2 de marzo, cuando una persona encapuchada detonó una dinamita, caso en el que la policía logró una captura dos días después.

La extorsión no cesa su ataque a los colegios privados en Lima

A inicios de abril, en Puente Piedra, la institución María Montessori de Copacabana sufrió un atentado a través de la detonación de un artefacto explosivo en la puerta.

RPP pudo conocer que el hecho ocurrió en horas de la madrugada y dejó parte de la fachada destruida. Los padres de familia llegaron al local para exigir respuestas sobre el incidente y conocer si habrá medidas de seguridad para sus hijos. Las clases se han suspendido.

"La explosión ha ocurrido alrededor de la 1 de la mañana. La explosión fue fuerte que recuerda a los tiempos donde se tumbaban las torres. Esto ya se está saliendo del limite, en donde nuestras autoridades prácticamente nos tienen abandonado cada días más", sostuvo un padre de familia.

"Estas cosas que han estado sucediendo, seguramente lo tienen amenazado al colegio. Los padres de familia buscamos una respuesta y nos cierran la puerta. Nos dicen que las causas están en manos de las autoridades, la directora no sale a darnos una explicación. Es el colmo que una porción de gente nos haga daño. Las autoridades no hacen nada, me siento abandonado en mi Perú", agregó.

En ese sentido, los padres de familia acordaron aplicar las clases virtuales para proteger a sus hijos; sin embargo, no es lo mismo ya que no todos cuentan con las facilidades para un aprendizaje remoto de manera idónea.

"Pagamos con nuestro dinero para que la enseñanza sea correspondida, pero no hay respuesta, nos cierran la puerta. Imagínese que ocurra cuando haya niños", enfatizó.