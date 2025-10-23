Últimas Noticias
La Libertad: detienen a excabo del Ejército acusado de minería ilegal en Pataz

por Redacción RPP

Durante operativos se intervino y clausuró una bocamina y un campamento de minería ilegal. Asimismo, se incautaron explosivos, herramientas y equipos.

Un excabo del Ejército fue detenido al ser acusado de realizar trabajos de minería ilegal en Pataz, región La Libertad, informó la Policía.

Se trata de Noe Daniel Reyes Dinza (23), quien fue intervenido junto con Julio Nolasco Torres y Jerson Laiza, quienes han sido acusados de ser parte de una banda denominada 'Los Topos de Los Alisos'.

Durante operativos se intervino y clausuró una bocamina y un campamento de minería ilegal. Asimismo, se incautaron explosivos, herramientas y equipos. Según la investigación, todo el material intervenido está valorizado en más de un millón y medio de soles.

Por lo pronto, Pataz se encuentra en estado de emergencia hasta inicios de diciembre.

