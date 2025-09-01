La Libertad: investigan muerte de exlocutor de radio en medio de balacera

Para la familia, el hecho no responde a un caso de muerte por una bala perdida sino que fue un ataque directo por la trayectoria de los proyectiles que lo impactaron.

Un exlocutor de radio falleció acribillado en medio de una balacera cerca al centro de la ciudad de Quiruvilca, en la provincia de Santiago de Chuco, región La Libertad, informó la Policía, quienes ya investigan el caso.

Se trata Deyvi Julián Melquiades, conocido como 'Dejume', quien trabajó como locutor de la radio Tábocas Mix y que actualmente se desempeñaba en el rubro de transportes.

Según el hermano de la víctima, el exlocutor transitaba por una de las calles cerca al centro cuando recibió al menos tres disparos en el cuerpo ante una balacera en la zona.

Para la familia, el hecho no responde a un caso de muerte por una bala perdida sino que fue un ataque directo por la trayectoria de los proyectiles que impactaron en la boca y el pecho de la víctima.

Ante el caso la Policía presume que pudo haberse dado un enfrentamiento con presuntos criminales en el lugar que le dispararon a quemarropa al exlocutor ante una posible pelea; sin embargo, no se descarta que fuera un hecho aislado. Por su parte, la familia de Julián Melquiades pide que se de celeridad en la investigación para detener a los responsables.