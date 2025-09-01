Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Informes RPP
Informes RPP
Crisis en ANIN: Proyectos detenidos, empleos perdidos y regiones en alerta
EP 1323 • 04:25
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Ministro Santivañez dice que parte de la Fiscalía integraría supuesta organización criminal
EP 1861 • 22:34
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Lunes 1 de agosto | "Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír"
EP 1065 • 12:04

La Libertad: investigan muerte de exlocutor de radio en medio de balacera

La Libertad: investigan muerte de exlocutor de radio en medio de balacera
La Libertad: investigan muerte de exlocutor de radio en medio de balacera
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Para la familia, el hecho no responde a un caso de muerte por una bala perdida sino que fue un ataque directo por la trayectoria de los proyectiles que lo impactaron.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un exlocutor de radio falleció acribillado en medio de una balacera cerca al centro de la ciudad de Quiruvilca, en la provincia de Santiago de Chuco, región La Libertad, informó la Policía, quienes ya investigan el caso.

Se trata Deyvi Julián Melquiades, conocido como 'Dejume', quien trabajó como locutor de la radio Tábocas Mix y que actualmente se desempeñaba en el rubro de transportes.

Según el hermano de la víctima, el exlocutor transitaba por una de las calles cerca al centro cuando recibió al menos tres disparos en el cuerpo ante una balacera en la zona.

Para la familia, el hecho no responde a un caso de muerte por una bala perdida sino que fue un ataque directo por la trayectoria de los proyectiles que impactaron en la boca y el pecho de la víctima.

Ante el caso la Policía presume que pudo haberse dado un enfrentamiento con presuntos criminales en el lugar que le dispararon a quemarropa al exlocutor ante una posible pelea; sin embargo, no se descarta que fuera un hecho aislado. Por su parte, la familia de Julián Melquiades pide que se de celeridad en la investigación para detener a los responsables.

Video recomendado
Tags
balacera

Más sobre Actualidad

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA