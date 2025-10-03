La Libertad: Policía detiene a hombre que captó con engaños a adolescente reportada como desaparecida

Una adolescente de 14 años reportada como desparecida dio aviso a sus familiares que había sido captada con engaños a través de redes sociales por una persona que usó un perfil falso para tener un encuentro.

Un hombre de 31 años fue detenido por la Policía de Trujillo tras recibir una alerta de los familiares de una adolescente de 14 años, natural de Santiago de Chuco, reportada como desparecida, que dio aviso a sus familiares que había sido captada con engaños a través de redes sociales por una persona que usó un perfil falso para tener un encuentro.

En diálogo con RPP, el general Carlos Llerena, jefe de la Región Policial La Libertad, confirmó que la menor llegó ayer a Trujillo, luego de viajar cuatro horas desde Santiago de Chuco. Al ser recibida por el hombre se sorprendió y usó un celular que le dio la propia persona que la captó.

Con ayuda de drones, la Policía patrulló la zona donde figuraba la ubicación y encontró a la adolescente en el sector Miramar, del distrito de Moche, en la zona sur de Trujillo.

En el celular del intervenido se encontraron vídeos de contenido sexual explícito, por lo que fue detenido para ser investigado por el presunto delito de trata de personas.