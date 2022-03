La III Etapa de Chavimochic empezó con la construcción de la represa Palo Redondo, hace más de cuatro años, luego la obra se paralizó y entró en un proceso de arbitraje. | Fuente: Cortesía

El Consejo Regional de la Libertad otorgó un plazo de 72 horas al presidente de la República, Pedro Castillo, para destrabar la III Etapa del proyecto agrícola Chavimochic, de lo contrario se convocará a una movilización de todos los liberteños, para pedir que se ejecute esta importante obra, advirtió el consejero regional, Greco Quiroz.

El consejero de la provincia de Ascope precisó que se trataría de un paro de todas las fuerzas vivas de la sociedad, con el fin de exigir que el ejecutivo adopte una decisión firme sobre este proyecto. Además, exigirán también que la región sea declarada en emergencia, por los altos 45 homicidios ocurridos en lo que va del año.

“De no tener una respuesta que satisfaga los intereses de la región la Libertad, la convocatoria procederá de inmediato a las municipalidades distritales, provinciales, Centros Poblados, Asociaciones civiles, juntas vecinales, rondas campesinas y a todo buen liberteño de corazón que quiera a su región, para que hagamos una protesta en reclamo a estos temas”, comentó.

Detalló que esta es una de las vías que le queda a las autoridades y ciudadanía después de haber agotado todas las opiniones técnicas de las bondades del proyecto Chavimochic y las consecuencias que generarían continuar con este proyecto.

Por mayoría el consejo regional anunció que convocará a un paro sino se destraba la III etapa del proyecto agrícola Chavimochic. | Fuente: Cortesía

“Trujillo se va a quedar sin agua. No vamos a tener agua para regar los campos. Los dos mil a tres mil millones de dólares que hoy genera Chavimochic en la primera y segunda etapa, que generan recursos para el País, se perderían, porque sino hay agua no hay riego y también si no hay agua no hay vida, porque Trujillo consume el agua potable que viene también de Chavimochic”, agregó.

Remarcó que se trata de una decisión política, que debe asumirse ahora, ya que de lo contrario el laudo arbitral podría ser a favor de la empresa Odebrecht, y esto ocasionaría más demandas legales y más años postergados sin el proyecto.

Como se recuerda la III Etapa de Chavimochic empezó con la construcción de la represa Palo Redondo; pero esto fue hace más de cuatro años, luego la obra se paralizó y entró en un proceso de arbitraje.

La continuación del proyecto además generaría más puestos de trabajo y ampliaría la frontera agrícola de la región.

Greco Quiroz, contó que en las últimas horas se conoció que el presidente de la república convocó a los congresistas de la república de Cajamarca, para tratar la agenda estricta de Chavimochic, de manera que invocó a los parlamentarios para que firmen un acta de compromiso con el jefe de estado y el ministro de agricultura para darle una salida a este tema.

Hay que precisar que el gobernador regional de La Libertad, Manuel Llempén, propuso que la solución más rápida es que Odebrecht termine la presa Palo Redondo, luego se marche del proyecto de irrigación, sin embargo, esto depende de una decisión política.

En la actualidad la tercera etapa del proyecto Chavimochic se encuentra en arbitraje. | Fuente: Cortesía

¿Qué pasó con Chavimochic?

La Agencia Regional de Desarrollo de la Libertad explicó que en el año 2014 se firmó el contrato de concesión para la ejecución de la III Etapa del PECH, mediante la modalidad de Asociación Público-Privada cofinanciada, luego de una licitación internacional que ganó la empresa Concesionaria Chavimochic SAC e inmediatamente se iniciaron las obras con la presa de Palo Redondo. En el 2015, la concesionaria solicitó la entrega de los terrenos liberados para construir los 128 kilómetros de canal madre entre Moche y Chicama, los cuales no fueron entregados y ello propició la suspensión de las obras el año 2016.

En ese tiempo se requería que las partes firmaran la denominada Adenda N° 2, que permitiría continuar avanzando la represa de Palo Redondo mientras se obtenía las tierras liberadas para la ejecución del canal; pero este acuerdo no fue aceptado por el Estado peruano. Unos meses más adelante la empresa concesionaria inició un proceso de arbitraje por los daños que le ocasionaba la falta de entrega de terrenos.

En la actualidad el arbitraje está llegando a su fin y será materia de un laudo, que se resolverá en las próximas semanas.



¿Estado actual de Chavimochic?

Actualmente solo ha logrado habilitar en producción 25,000 hectáreas de nuevas tierras de las 85,000 proyectadas. Situación que posterga el desarrollo de los valles antiguos por la restricción del agua del río Santa.

La postergación de la III Etapa del PECH generaría un fuerte impacto en la generación de empleo, la sostenibilidad de las exportaciones y el abastecimiento de agua para la ciudad de Trujillo.

Escucha nuestros Podcast

En este podcast podrás encontrar ponencias, debates, análisis y también historias inspiradoras que cambian ciudades. Queremos Informar y concientizar sobre la situación actual del entorno en el que vivimos y la importancia de nuestra participación ciudadana como agentes de cambio para construir ciudades que mejoren nuestra calidad de vida.