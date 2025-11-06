La Libertad: un pescador desaparecido y otro herido tras volcadura de embarcación en el mar de Pacasmayo

Los integrantes de una escuela de aviación realizaron algunos vuelos con el fin de alertar en caso de algún avistamiento, sin embargo, hasta el momento no hay resultados.

Un pescador desaparecido y otro herido fue rescatado en las últimas horas tras el reporte de un accidente que sufrieron cuando se encontraban a bordo de una embarcación en el mar de la provincia de Pacasmayo, en La Libertad, según informó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional.



Las acciones de búsqueda fueron iniciadas por otros pescadores, en coordinación con familiares y autoridades locales. La persona identificada como Irving Jhordanno Oré Rodríguez, de 31 años, fue encontrada con múltiples heridas, por lo que fue trasladado a un hospital local; mientras que su compañero, Julio César Escobar Chávez, de 49 años, continúa como desaparecido, por lo que piden ayuda de las autoridades marítimas la búsqueda.



Los integrantes de una escuela de aviación realizaron algunos vuelos con el fin de alertar en caso de algún avistamiento, sin embargo, hasta el momento no hay resultados. En tierra, han sido alertados los distritos costeros de las provincias de Ascope y Pacasmayo.