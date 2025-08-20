Loreto: ¿qué pasará con los dos ciudadanos colombianos detenidos en la zona fronteriza de Santa Rosa?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Continúan detenidos en la comisaría de Caballococha, provincia de Ramón Castilla, región Loreto, los ciudadanos colombianos Carlos Sánchez Ordegón y John Willinton Amía López, quienes fueron intervenidos cuando realizaban presuntos trabajos topográficos en la zona fronteriza de Santa Rosa, lugar donde se mantiene tensa la situación entre Perú y Colombia.

Tras cumplirse siete días privados de su libertad, la Fiscalía Provincial de Mariscal Ramón Castilla solicitó al Poder Judicial que ambos que ambos sigan un proceso inmediato para agilizar las sanciones penales en su contra por el presunto delito de atentado contra la soberanía nacional.

Cumplido el plazo de la investigación preliminar, el fiscal Juan Alberto Basilio Atencio manifestó que hay elementos probatorios suficientes para que la autoridad judicial convoque, en un plazo máximo de 48 horas, la audiencia donde se definirá la situación legal de los procesados.

Instalarían un muelle en Leticia

Como se recuerda, ambos detenidos respondieron a la policía peruana que realizaban la colocación de puntos de medición satelital mediante GPS, como parte de un trabajo de campo para el estudio de suelos que busca la ejecución de un muelle en Leticia, obra que sería financiada por el gobierno de Colombia.

Luego de escuchar esta versión, la Policía verificó que no tenían los permisos necesarios para operar en la zona y además les encontró en su poder una bandera colombiana, por lo que consideró este hecho como sospechoso, teniendo en cuenta que días atrás un ciudadano de este mismo país colocó una bandera de Colombia, generando mayores tensiones diplomáticas entre ambos países.

Abogados colombiaron argumentaron que ambos trabajadores realizaban trabajos de campo para la construcción de un futuro muelle en Leticia. | Fuente: RPP

La Oficina de Migraciones alertó que si estas personas hubieran ingresado como turistas no tendrían problemas, pero al realizar estas actividades en territorio ajeno y usando equipos de localización en una zona de constante actividad portuaria, necesitaban necesariamente un permiso.

Hay que precisar que ambos colombianos gozan de la defensa de sus abogados, quienes llegaron para liberarlos y argumentaron que ellos pertenecen a un consorcio colombiano llamado El Muelle que realiza labores preliminares para un futuro muelle en Leticia.

La policía peruana recomendó a los trabajadores de embarcaciones artesanales y pobladores en general comunicar de inmediato sobre la presencia de personas extrañas en la zona fronteriza para evitar cualquier incidente de esta naturaleza.