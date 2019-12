El taxista lo llevó a un lugar descampado en La Victoria, donde fue asaltado por otros dos ladrones. | Fuente: Orquesta Agua Azul | Fotógrafo: Miguel Paredes Haro

El cantante Lucho Paz de la Orquesta Agua Azul fue asalto la madrugada del sábado, después de realizar una presentación privada en el Cercado de Lima.

Seg√ļn detall√≥ al diario La Rep√ļblica, el artista tom√≥ un taxi al promediar la 1:20 de la ma√Īana para ir a su casa, pero el conductor lo llev√≥ por otra ruta. En este √ļltimo lugar, fue asaltado por otros dos c√≥mplices que estaban armados.

‚ÄúTodo fue muy r√°pido, tuvimos una presentaci√≥n con la orquesta en el Instituto Loayza, ubicado por el pasaje Nueva Rosita con Wilson. Tocamos hasta la 1 de la ma√Īana y decid√≠ tomar taxi para dirigirme a mi casa porque los dem√°s integrantes se iban con el bus directo a Huancayo, yo iba a salir en un vuelo‚ÄĚ, coment√≥.

Los asaltantantes se llevaron su billetera con documentos personales y dinero en efectivo, celulares y un porta terno que tenía su nuevo vestuario. Lo dejaron sin nada y fue asistido por un taxista que lo llevó hacía la comisaría de La Victoria en donde denunció el robo.

‚ÄúComo estaba conversando y coordinando con los chicos de la orquesta por celular no me di cuenta que el taxista se desvi√≥ por La Victoria y me meti√≥ a una zona descampada y oscura, fren√≥ el carro y dos sujetos con armas me sacaron a la fuerza, el chofer se dio a la fuga y ah√≠ me arrinconaron. Me dijeron que les d√© todo porque si no me mataban, yo no opuse resistencia‚ÄĚ, narr√≥ al diario.

A pesar del mal momento, realizó la presentación y tuvo que viajar con su pasaporte hacia Huancayo. “El show tiene que continuar pese a este mal momento, me llevé un gran susto pero lo importante es que hay vida para seguir trabajando".