Comerciantes ambulantes piden mesa de diálogo con el alcalde de Chiclayo. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Rosa María Loro

Los comerciantes informales de Chiclayo, región Lambayeque, pidieron al alcalde provincial permitirles ocupar las calles aledañas al mercado Modelo para vender sus productos en esta feria navideña.

Los vendedores informales realizaron un plantón este lunes y pidieron una mesa de diálogo con el alcalde, Marcos Gasco, porque dijeron que necesitan vender su mercadería para sacar adelante a sus familias.

El dirigente Renzo Hernández manifestó que es la única fecha del año en que pueden generar ganancias, que permitan recuperar las pérdidas económicas que han sufrido por la pandemia. Esto teniendo en cuenta que hace más de un año fueron retirados a la fuerza de los alrededores del recinto comercial.

“Tenemos propuestas para plantear al alcalde. No queremos seguir corriéndonos de los municipales. Queremos vender de manera tranquila nuestra mercadería. Solo por esta temporada. Esperamos que el alcalde nos atienda, porque como padres de familias necesitamos trabajo”, indicó.

El comerciante manifestó que si el alcalde no acepta darles permiso para que vendan su mercadería en la vía pública, propondrán ser trasladados al local donde funciona Serenazgo, en la calle Angamos, porque es el espacio más propicio y cercano al mercado modelo.

“El alcalde hasta ahora no ha podido solucionar el problema del comercio informal. Abrió local con puestos que costaban 3 mil soles mensuales el alquiler. Eso es imposible de pagar. Por eso la mayoría no ha ido a esos lugares que habilitó. No queremos que nos regale los puestos, sino que sea consciente y nos alquilen a precios razonables”, agregó.

Precisó que son aproximadamente cuatro mil vendedores ambulantes que esperan la anuencia municipal, de lo contrario iniciarán una serie de medidas de lucha.

Ambulantes marcharon para pedir que se autorice su regreso a las calles aledañas al mercado modelo. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Rosa María Loro

Comerciantes ambulantes: ¿Qué responde la municipalidad?

Las autoridades municipales hasta el momento no han convocado a los ambulantes para tratar este tema y por el contrario anunciaron que contratarán a más agentes de serenazgo para cuidar el interior y exterior del mercado, para evitar la presencia de informales.

El jefe de Seguridad Ciudadana, Carlomagno Rodríguez, anunció que 150 serenos se sumarán al trabajo de patrullaje en el mercado, debido a que en las últimas semanas un grupo aproximado de 400 vendedores ocupan los pasadizos y áreas libreas liberadas en el mercado.

“A partir del lunes vamos a reestructurar el plan de seguridad en el mercado, para resguardar el mercado por pedido del administrador en bien de toda la ciudadanía”, detalló.

