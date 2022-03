Próspero, el comerciante ambulante, a quien le quitaron de forma violenta su carretilla, ahora, debe de pagar 900 soles para que la MPCh le devuelva su herramienta de trabajo. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Abraham Ibáñez

Próspero Aguilar Leonardo es un comerciante ambulante de 37 años, quien desde hace tres años recorre diferentes calles de la ciudad de Chiclayo, región Lambayeque, vendiendo frutas. El miércoles 9 de marzo fue el protagonista de un video que en pocas horas se hizo viral.

Tal y como lo muestran las imágenes, Próspero fue intervenido por un grupo de agentes de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), quienes al verlo en la calle 7 de Enero dejando frutas a una clienta, bajaron de la camioneta de serenazgo en la que se movilizaban y lo despojaron de su herramienta de trabajo de forma violenta.

“Se bajaron tres y me dijeron: ya perdiste. Me agarraron del brazo y me querían subir con todo y carretilla, no me dejé y tuve que voltearla y solo se llevaron la carretilla”, contó a RPP Noticias.

Las frutas del vendedor quedaron regadas en la pista. Algunos transeúntes de la zona ayudaron a Próspero a recoger su mercadería en la cual, según contó, invirtió 200 soles.

“Me gano honradamente la vida para mantener a mis hijos y mi esposa. Soy ambulante, entrego y cobro pedidos. No estoy de forma fija en la vía pública. Después me fui a mi casa y estaba triste porque perdí mi producto”, indicó.

Próspero sigue trabajando, ha decidido no interponer ninguna denuncia contra la comuna chiclayana. Para retirar su carretilla debe pagar una multa de 900 soles, y él afirma que no dispone de esa cantidad. Por ahora ha prestado una carretilla y sigue recorriendo las calles para ganarse la vida.

Por su parte, David Hernández, dirigente de los comerciantes informales, pidió a las autoridades municipales que cesen los abusos de la policía municipal durante las intervenciones, pues no es el primer caso denunciado.

“Somos víctimas constantes de los agentes municipales. La municipalidad no quiere dialogar con nosotros, solo recibimos maltratos físicos a mujeres, niños y nos quitan nuestra mercadería que es el único sustento para sobre vivir”, denunció.

Momentos en que los agentes municipales intervienen a comerciante vendedor de frutas. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Cortesía

Intervención de las autoridades

Tras viralizarse dos videos en los que se ve al personal de serenazgo de la municipalidad de Chiclayo agredir a comerciantes, la Defensoría del Pueblo llegó a la Gerencia de Seguridad Ciudadana, para conminar a las autoridades a realizar las investigaciones pertinentes.

Carlos Ching, comisionado de la institución, exhortó a la municipalidad a adoptar las medidas correctivas necesarias.

“Recomendamos el inicio de un procedimiento administrativo para quienes resulten responsables y se establezcan las sanciones pertinentes, luego de realizar un informe técnico del personal hizo la intervención”, señaló.

Además, la entidad solicitó la intervención del Ministerio Público, "pues aquí se configuraría un presunto delito que ameritaría sanciones”, declaró.

Capacitación a agentes

El subgerente de Seguridad Ciudadana de la MPCh, mayor Roy León, anunció que los serenos de la comuna serán capacitados a fin de que no cometan excesos en las intervenciones que realizan; además se ha contratado a una psicóloga para que les asesore.

“La actual gestión está en contra de la violencia, la rechazamos. Nos interesa capacitar a nuestro personal, incluso el Ministerio Público ha ofrecido trabajar en esta capacitación para mejorar nuestra imagen y el trato al ciudadano”, dijo.

Con relación a los continuos enfrentamientos con los comerciantes ambulantes señaló que muchas veces los informales han agredido al personal municipal, incluso hay denuncias hechas en la comisaría.

Enfrentamientos entre ambulantes y agentes municipales son recurrentes en las calles de Chiclayo. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Abraham Ibáñez

NUESTROS PODCAST

En su primera entrevista luego de recibir el voto de confianza, el presidente del Consejo de Ministros señaló que en el Poder Ejecutivo se realiza una evaluación de la situación del ministro de Salud, Hernán Condori, sobre quien pesa una moción de censura en el Congreso.