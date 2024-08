Convenio Marco suscrito con Las Bambas "ha generado el repudio de las comunidades", dice exalcalde de Andahuaylas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El excongresista de la República y exalcalde de la provincia de Andahuaylas, Edgar Villanueva, en diálogo con RPP, advirtió que el Convenio Marco firmado entre la empresa minera Las Bambas y las organizaciones y gobiernos locales puede traer como consecuencia "un estallido desordenado" por parte de la población.

Hay que recordar que el pasado 18 de julio la minera Las Bambas, alcaldes y dirigentes sociales de la provincia de Cotabambas y distrito de Progreso firmaron un Convenio Marco por aproximadamente S/ 70 millones; sin embargo, sectores de la población han rechazado este acuerdo porque dicho monto no representaría ni el 10 % de lo que se había propuesto en las mesas de diálogo.

"Hace un buen tiempo se han desarrollado mesas de diálogo entre las autoridades de la provincia de Cotabambas y las organizaciones sociales con la empresa y el Estado. El planteamiento final que hicieron las autoridades de Cotabambas era que la empresa se comprometiera a otorgar como beneficio social S/ 100 millones anuales para poder cerrar brechas. ¿Pero que ha resultado? El 18 de julio de este año finalmente acuerdan entre todos (Ministerio de Energía y Minas, la PCM, el Ministerio de Agricultura, los alcaldes, la empresa, los frentes de defensa) que la empresa debe un aproximado de S/70 millones por 4 años, o sea ni el 10 % de lo que se había propuesto. Esto ha generado un grave rechazo y repudio de las comunidades", dijo Edgar Villanueva en el programa Ampliación de Noticias.

De acuerdo con el excongresista, el problema de fondo en la zona es la falta de cumplimiento de las 17 condiciones sociales que el gobierno pactó hace unos años con los comuneros de Cotabambas para la explotación del proyecto minero Las Bambas.

Cabe señalar que para el cumplimiento de estas 17 condiciones sociales se establecieron responsabilidades compartidas entre el Estado peruano y la empresa. De esta forma, 7 condiciones eran asumidas por el proyecto minero Las Bambas, mientras que las otras 10 eran asumidas por el Gobierno Nacional.



"De las 17 condiciones aceptadas tanto por la empresa como por el propio gobierno, diez son para el gobierno, que debía hacerlo pero no cumplió la mayor parte. ¿Cuáles son las condiciones que no ha cumplido? Infraestructura, salud, educación, agricultura, vías asfaltadas, nada de eso ha cumplido. Hay hospitales paralizados, ha avanzado muy poco el Estado", sostuvo Villanueva Núñez.



En ese sentido, el exalcalde propone la realización de una auditoría técnica a fin de conocer los avances y cumplimientos de las 17 condiciones sociales en Cotabambas.

"Hace años vengo planteando la necesidad de que se haga una auditoria de cumplimiento, técnico e independiente donde se analice hasta dónde se avanzó y qué cosa no se ha cumplido plenamente. El gobierno es el primero en no querer cumplir porque le supone inversión, no quiere cumplir con sus obligaciones porque no quiere invertir", indicó.



