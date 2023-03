Inundaciones en distrito de Pacora, en la región Lambayeque, a causa del desborde del río La Leche. | Fuente: Andina

Los congresistas Héctor Ventura (Fuerza Popular), César Revilla (Fuerza Popular) y José María Balcázar (Perú Bicentenario) analizaron las razones para que las lluvias intensas y desbordes de ríos hayan afectado a la población de las regiones de Tumbes, Piura y Lambayeque.

Tumbes

Héctor Ventura, representante de Tumbes, lamentó las consecuencias de las precipitaciones en su región y señaló que las autoridades no cumplieron con realizar la descolmatación de los ríos y limpieza de drenajes de la ciudad para evitar inundaciones.



"Falta de capacidad de gestión, falta de un asesoramiento correcto, lo que hoy obliga, y esto exhorto a nuestras autoridades que están en funciones, a nuestro gobernador regional, a nuestros alcaldes provinciales: que cumplan con estas funciones y requerimientos que el próximo año vamos a tener lo mismo. Nosotros, como congresistas de la República, nos queda hacer un control de fiscalización, un control político", dijo.



El legislador cuestionó que, además de la corrupción y falta de gestión, se suma la falta de coordinación entre el Gobierno central y los gobiernos regionales para enfrentar las lluvias y desbordes de ríos.

"No es posible que estuve en Tumbes desde el día lunes y malinformaban al Ejecutivo, no hay ni siquiera una coordinación. ¿Cómo pueden decir, en resumen, que para el día lunes cuando ya estaba inundado todas las calles y avenidas, y el informe que enviaba el Ejecutvio era 'congresista Ventura no existe ninguna afectación al momento'", sostuvo.



De otro lado, Héctor Ventura resaltó que el Gobierno Regional de Tumbes ya dispuso que el inicio de clases será el 20 de marzo.

"Necesitamos para mi región Tumbes, para Contralmirante Villar, Zarumilla, propiamente como provincia Tumbes, maquinarias para descolmatar los ríos, necesitamos agua potable y reformar los centros de salud, ahora que van a secarse estas inundaciones van a proliferar varias plagas, como por ejemplo el dengue que hace mucho daño a nuestros niños. No tenemos Internet, así que ni piensen que van hacer clases virtuales porque ni siquiera tenemos luz, ni Internet.", manifestó.

Lambayeque



José María Balcázar, representante de Lambayeque, afirmó que se enviaron oficios al Poder Ejecutivo para que socorra con alimentos, medicinas y carpas para la población afectada por lluvias e inundaciones en la región.

"Por el momento se reporta que en los grandes caseríos, que tienen su viviendas de adobe, están totalmente aislados en la zona de Jayanca, por eso hemos pedido que la maquinaria pesada ingrese porque el Gobierno Regional ya no cuenta con la maquinaria suficiente y la parte técnica necesaria", indicó.

El parlamentario aseguró que el Estado es "un mal administrador" y tiene una "burocracia improductiva" para prever acciones. A esto se suma, afirmó, los "grandes intereses económicos" de los Gobiernos regionales y central para consignar presupuesto en limpieza de ríos y no en grandes proyectos.

"En el caso de Lambayeque, por ejemplo, este tipo de desbordamiento de los ríos se debe precisamente a la falta de previsión que hace más de 30 años o 40 años se viene pidiendo el proyecto La Calzada, que evitaría este tipo de inundaciones porque al hacer una represa de esa proyectada evitaría que los ríos se desborden", sostuvo.

José María Balcázar aseguró que la Contraloría General de la República "no ha hecho ningún trabajo de investigación" sobre el uso del presupuesto del reforzamiento y encausamiento de los ríos, como por ejemplo el río La Leche.



"En tres años ese presupuesto serviría para llegar a 75 millones de dólares que permitiría hacer La Calzada, que es la única solución para Lambayeque Pero ¿qué pasa? cuando las compañías se dedican al reforzamiento dicen que llevan piedras y luego viene un pequeño repunte de agua y se lo lleva todo y no hay forma de fiscalizar. Y todos los años el mismo prespuesto. ¡Dios mío eso no puede continuar así!", dijo.

Para José María Balcázar, el inicio de clases tendrá que ser postergada, ya que las actuales condiciones los niños no realizarán normalmente sus estudios.

Piura



César Revilla, representante de Piura, afirmó que la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios ha tenido un mal diseño y no realizó desde su creación alguna obra integral en el norte del país.



"En el 2021, ya habiendo firmado un contrato entre el 2018 y 2019, no se entregaba aún el plan maestro y el plan de soluciones integrales contratado de Gobierno a Gobierno por el Gobierno inglés para que le entregue estos planes. Recién en octubre de 2022 se entregó el de Piura, que es el más grande y se empezaron a entregar los otros planes. Eso quiere decir, que hemos estado esperando cinco años los planes", dijo.

El congresista insitió que hasta el momento desde el inicio de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios no se ha ejecutado ni una sola obra de planes integrales.

"Lo que pasa es obviamente el trabajo de la Reconstrucción con Cambios en este plan integral era que no vuelva a desbordarse. En este momento, la lluvia inminente es parte y problema del plan de emergencia y contingencia que tenga cada nivel de gobierno, pero Reconstrucción con Cambios tenía que avanzar en su manejo de los ríos para que esto no se desborde, en Piura ya se ha desbordado en varios sitios", expresó.

César Revilla precisó que hay cuatro fallecidos en Piura por las inundaciones y expresó su preocupación porque las lluvias continuarán por algunas semanas más. Por este motivo, solicitó que el Ejecutivo ayude de manera rápida a los Centro de Operaciones de Emergencia Regional.

Además, el legislador informó que los colegios particulares en zonas urbanas están comenzando las clases de forma virtual y recomendó que el reinicio de clases en colegios estatales debería ser aplazada.



NUESTROS PODCAST



"Espacio Vital": El licenciado Antonio Castillo – Nutricionista - Miembro del equipo técnico del centro nacional de alimentación y nutrición (cenan) del instituto nacional de salud – minsa – exdecano del colegio de nutricionistas aseguró que la obesidad se ha triplicado a diferencia de años anteriores. La causa fundamental es un desequilibrio energético con las calorías consumidas y gastadas y eso genera un aumento de peso. Con ello confirmó que en esta pandemia los niveles de aumento de peso es de 7.7 kilos ganados. Una enorme cantidad de calorías.

Newsletter Las cosas como son

Fernando Carvallo selecciona la información y comparte su visión de la actualidad nacional e internacional. Suscríbete a nuestro newsletter