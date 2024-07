Loreto: productos brasileños encuentran compradores en mercado en la isla Santa Rosa porque cuestan menos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

RPP llegó a la isla Santa Rosa, ubicada en el distrito de Yavarí, región Loreto, y corroboró que el comercio es una de las principales actividades económicas.



Ante la falta de un mercado mayorista, son las pequeñas bodegas las que abastecen de todo tipo de alimentos y productos a los más de 3 000 connacionales que habitan en esta zona de la triple frontera entre Perú, Brasil y Colombia.



Un minorista contó que una parte de las mercancías de su pequeño negocio la compra en Brasil, debido a que los precios son más bajos. Asunción Terrillo Zavaleta detalló que el costo de productos como carne, arroz, menestras, aceite, embutidos y azúcar es “más económico”.



Falta de servicios básicos

Los residentes de la isla Santa Rosa han denunciado que no cuentan con los servicios de agua y desagüe, lo cual pone en riesgo su salud.



“Tenemos el problema del agua. Me voy a Leticia a comprar mi agua, una bolsita que vale 3 000 pesos. Con un bote, cruzo la frontera, me voy a Colombia, ahí compro mi agua para beber. Y para lavar las cosas, tengo que ir al río. La bolsa vale 3 000 pesos, a la semana me gasto 30 000 pesos (S/ 26.10). Tampoco tenemos desagüe”, indicó María Murayari.



La mujer añadió que las autoridades no se hacen presentes en la zona y que solo llegan cuando están en campaña electoral, prometiéndoles que solucionarán el servicio de agua potable, pero esto nunca ocurre.



La isla Santa Rosa se encuentra en la punta al extremo oriente del país y al frente se localiza la ciudad brasileña de Tabatinga y al costado la ciudad colombiana de Leticia.

A inicios de julio, durante una mesa técnica de seguridad fronteriza convocada por la Gobernación del Departamento de Amazonas (Colombia) en la ciudad de Leticia, el director de Soberanía Territorial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Colombia, Diego Cadena, señaló que la isla Santa Rosa "no pertenecería al Perú y que estaría ocupada irregularmente".



El Gobierno peruano reafirmó los derechos de soberanía y jurisdicción sobre la isla Santa Rosa y manifestó su protesta por las expresiones formuladas por el funcionario colombiano.

Posteriormente, el alcalde de Leticia se disculpó por lo dicho y señaló que existe un fuerte sentimiento de hermandad entre estas ciudades fronterizas, por lo que el impase se dio por superado.