Loreto: residentes de Isla Santa Rosa no tienen servicios de agua y desagüe [VIDEO]

Los residentes de la Isla Santa Rosa, centro poblado ubicado en la región Loreto, en la frontera con Colombia y Brasil, denunciaron en RPP que no cuentan con los servicios de agua y desagüe, lo que les impide realizar sus actividades diarias con normalidad y pone en riesgo su salud.

En esta zona de la triple frontera, donde viven más de 3 mil habitantes, se carece de varios servicios básicos, entre ellos, agua y desagüe, así lo indicó María Murayari, residente que vive cerca a la plaza central de la Isla Santa Rosa, quien tiene que comprar una bolsa de agua potable de 6 litros en Leticia, Colombia, que le cuesta 3 mil pesos (S/ 2.60 aproximadamente). Además, tiene que pagar el trasporte.

“Tenemos el problema del agua. Me voy a Leticia a comprar mi agua, una bolsita que vale 3 mil pesos. Con un bote, cruzo la frontera, me voy a Colombia, ahí compro mi agua para beber, para tomar. Y para lavar las cosas tengo que ir al río. La bolsa vale 3 mil pesos, a la semana me gasto 30 mil pesos (S/ 26.10). Tampoco tenemos desagüe”, indicó la residente a RPP.

En la Isla Santa Rosa hay zonas que tienen agua potable y otras no, es por ello que los sectores afectados piden a las autoridades que intervengan y les briden este servicio básico. “Estamos a un lado que es loma y la parte que tienen agua es bajada. Es decir, para subir a la loma el agua no da. La bomba no llega hasta acá”, señaló.

Actualidad Loreto: residentes de Isla Santa Rosa no tiene servicios de agua y desagüe [VIDEO]

Autoridades no cumplen con sus promesas

María Murayari, residente de la Isla Santa Rosa, indicó que las autoridades no se hacen presentes en la zona y que solo llegan cuando están en campaña electoral, prometiéndoles que solucionarán el servicio de agua potable, pero esto nunca ocurre.

“No, vivo acá hace 30 años en Santa Rosa. Solo cuando están para candidatear nos ofrecen llegan y nos ofrecen muchas cosas. Al final nunca se cumple”, indicó.