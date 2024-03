Los casos de anemia infantil siguen en aumento en el Perú: ¿a qué se debe esta situación?

De acuerdo con los resultados de la última Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2023, la anemia en niñas y niños menores de tres años aumentó a 43,1% frente a un 42,4% registrado en 2022. Las regiones con situaciones críticas son Puno, Ucayali, Madre de Dios, Loreto y Huancavelica. ¿A qué se debe esta situación?

El doctor Elmer Huerta, consultor médico de RPP, fue enfático al señalar que, lamentablemente, en nuestro país no se ha establecido una política de Estado que permita prevenir y reducir los casos de anemia infantil a nivel nacional. Precisó que los poderes Ejecutivo y Legislativo tampoco están trabajando "codo a codo" para resolver esta problemática.

"Hace 15 años tenemos la misma radiografía: Ucayali tiene 59,4%; Puno es la mayor con 70,4%; Madre de Dios está en 58,3%; Loreto en 58,1%; Huancavelica en 56,6%. Aquí el problema es ¿qué se está haciendo? ¿Hay una política de Estado? ¿El Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo se están sentando codo a codo para resolver este problema? Ese el problema", sostuvo el especialista en salud.

"No hay política nacional, no hay política de Estado (...) Encima el Programa Articulado Nacional solo ejecutó el 69% de su presupuesto, el otro programa que se llama Programa de Salud Materno Infantil solo ha ejecutado el 80% de su presupuesto. O sea, tienen dinero pero no lo manejan bien, no hay política de Estado. ¿Por qué? Porque no tenemos alguien que ocupe el liderazgo, que lleve este carro para adelante", advirtió el consultor médico.

"Pareciera que a nadie le importa, todos los años es lo mismo (...) Acá deberían estar reunidos todos los políticos, sentados con los grupos, con las organizaciones, tratando de hacer un plan nacional y que no importe quien ocupe el Palacio Presidencial o el Poder Legislativo", dijo el Dr. Elmer Huerta en la secuencia Espacio Vital.

