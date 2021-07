Francisco Sagasti se presenta en Los Chistosos. | Fuente: RPP Noticias

El presidente de la República, Francisco Sagasti, compartió un divertido encuentro con su clon 'El Quijote' en el programa “Los Chistosos”. En su llegada al set de RPP Noticias, el cómico Hernán Vidaurre, completamente caracterizado con el personaje, saludó al jefe de Estado y compartieron una breve conversación sobre el caballo Rocinante.

Al dar comienzo al programa, 'El Quijote' Sagasti citó a Calderón de la Barca y aseguró que era un sueño estar frente a frente con su “imitador”, el verdadero Francisco Sagasti. Tras agradecer a los conductores de “Los Chistosos” por la invitación al segmento de este 22 de julio, el mandatario envío un saludo a Guillermo Rossini, ahora ya retirado de la radio.

“Quisiera un rendir un homenaje a Don Guillermo Rossini que estuvo tantos años con ustedes, nos ha divertido tanto y tiene un sentido del humor maravilloso. Aquellos que lo hemos visto desde jóvenes lo recordamos con muchísimo cariño. Un fuerte abrazo para usted”, expresó para el recordado cómico.

Francisco Sagasti y su mensaje para el Tricentenario

En su participación en “Los Chistosos”, el presidente Francisco Sagasti también interpretó la segunda estrofa de “El Plebeyo”, el vals peruano de Felipe Pinglo Alva, y habló sobre los cambios necesarios a puertas de la conmemoración del Bicentenario del Perú, que se llevará a cabo el próximo 28 de julio.

“Si abrimos un poco el resquicio de nuestra mente para quitarnos los prejuicios y aceptar ideas diferentes, yo creo que el Perú puede celebrar una Independencia de verdad y que no arrastre las frustraciones que hemos tenido durante mucho tiempo”, indicó.

Además, contó un poco acerca de su mensaje hacia Tricentenario de la Independencia: “Lo que les dije a los peruanos y peruanas del 2121 es que ojalá que en ese tiempo lo que el maestro Basadre decía: ‘La promesa de la vida peruana’. Somos un país que promete y, como he podido demostrar, cumple lo promete y no promete lo que no puede cumplir”.

Finalmente, Francisco Sagasti pidió unión en este Bicentenario de la Independencia y “dar un gran salto hacia el futuro con paz, bienestar y prosperidad para todos y todas”.

