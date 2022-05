Lourdes Flores Nano, excandidata presidencial | Fuente: RPP Noticias

La excandidata presidencial Lourdes Flores consideró que es factible que en el Congreso se pueda presentar una nueva moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo tras las recientes acusaciones, como la del investigado empresario Zamir Villaverde, actualmente preso de manera preventiva, aunque dijo desconocer si existían los votos necesarios.

"Yo creo que hay hasta cuatro caminos para resolver la situación del Perú. Mi tesis central es que así no podemos seguir viviendo. El problema no es cambiar a un ministro, censurar al ministro A o B, ese no es el problema. El problema es que tenemos un gobierno insostenible y una situación de inestabilidad política insostenible", indicó.

En entrevista con RPP Noticias, la también exparlamentaria señaló que una de las soluciones a esta crisis política es abordar nuevamente el tema de la vacancia en el que se podría incorporar la reciente denuncia de presunto plagio en la tesis del presidente Pedro Castillo para obtener el grado de magíster en la Universidad César Vallejo.

En segundo lugar, una acusación constitucional que conduciría a una suspensión en el cargo. Al respecto, precisó que ella y los otros autores de esta denuncia se están "dotando de una información mucho más cabal y comprensiva del tema"; no obstante, adelantó que esto permitirá exponer la existencia de un presunto riesgo "a la integridad de la República".

En tercer lugar, la lideresa del Partido Popular Cristiano se refirió a la propuesta de adelanto de elecciones, presidencial o general. A esta iniciativa, señaló, podría sumarse -siempre según la versión de Flores Nano- la creación del Senado para mantener al Congreso como Cámara de Diputados con el recorte de su mandato.

"Caminos para resolver la crisis existen, constitucionales, pacíficos y ordenados, y esa es otra invocación para que los poderes públicos, desde el Presidente de la República, que hace rato debería ser consciente de que es un problema, y el propio Parlamento tomen una decisión y una transmisión a la ciudadanía de serenidad y confianza", apuntó.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿En qué se parecen el fútbol y el coronavirus? El Dr. Elmer Huerta responde: