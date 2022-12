Luces navideñas: recomendaciones para prevenir accidentes por sobrecargas o malas conexiones

Quedan pocos días para Navidad y muchas familias ya han decorado sus hogares con las luces navideñas; sin embargo, ¿qué tan seguros son estos productos? Orlando Ardito, gerente general de Epei Perú, brinda unos consejos para evitar cortocircuitos o sobrecargas en estas fechas. En primer lugar, el especialista señala que si uno de los foquitos de las luces navideñas está fallando, es mejor renovar todo el producto y no invertir en colocar un parche o cinta, ya que esta no cumple la función de inhibidor de propagación de la llama. "En caso de ocurrir un chispazo o un corto, y pensando que esa lucecita va a estar en un lugar inflamable, se puede iniciar un incendio y esa cinta convencional no va a tener la protección necesaria para inhibir la llama", explicó.