El sur del Perú continúa en conflicto a causa de las protestas por adelanto de elecciones y esto repercutiría en las cenas navideñas de la población pues alrededor de 2 millones de unidades no pueden ser distribuidas.

Según informó la Asociación Peruana de Empresarios de Panadería y Pastelería (Aspan), los vehículos de carga pesada ven impedidos de llegar a sus destinos a causa de los bloqueos. El problema se origina en las capitales de cada región, pues desde ahí se deben movilizar los panetones; sin embargo, por los bloqueos los transportistas de carga pesada no quieren circular por temor a ser atacados.

“Esta semana tienen que ser entregados más de 2 millones de panetones a las provincias de los gobiernos; sin embargo, tengo entendido por los colegas de las ciudades capitales que tienen problemas de poder llevar a los rincones de las provincias internas porque las carreteras están bloqueadas y hay mucho riesgo”,

Cusco, por ejemplo, debería enviar sus panetones a la selva, pero hasta el momento esta distribución no se concretó. Lo mismo ocurrió en Ayacucho, Arequipa, Tacna, Moquegua, La Libertad, etc.

Según Pantoja, desde el primer día de protesta comenzaron las pérdidas con el sobrecosto generado por la penalidad que representa la demora en la entrega. Por cada unidad hay 18 soles en riesgo; es decir, alrededor de S/ 36 millones.

“Por eso pedimos que se abran las vías, como una ayuda humanitaria de los alimentos no solamente panetón, sino todos los alimentos para que no se le echen a perder porque está perjudicando. Si esto no se soluciona en los próximos días esos panetones se van a tener que vender en la capital (Lima)”, explicó.

El resaltó la importancia de la venta de panetón antes de la Nochebuena. “Después del 25 ya no va a costar S/ 18, ni S/ 8, ni S/ 5, sino un promedio de S/ 2”, detalló.

Se esperaba un incremento en las ventas de panetones

En esta campaña navideña las ventas de panetón se esperaba un incremento en las ventas de hasta un 20%, proyectó la Asociación Peruana de la Panadería y Pastelería (Aspan) en octubre de este año.

El gerente de la Aspan, William Heredia, sostuvo que luego de la campaña del turrón, que permitió superar las ventas del año pasado en aproximadamente 15%, se espera un aumento similar en la campaña de panetones.

"Nuestros cálculos son muy alentadores, estamos viendo que también recuperaremos un 15% o 20% más de ventas en panetón", dijo el gerente de la Aspan a RPP.

Heredia comentó que las panaderías proyectan vender dos tipos de panetón: El clásico, que se vendería desde los S/ 15; y premium, que tendrían un precio mayor a S/ 25.