Luis Rivera sobre sentencia por corrupción: "Nunca he autorizado contratos ni conozco a ninguna persona de esas empresas"

Luis Rivera renunció al cargo de viceministro de Transportes tras ser condenado por corrupción | Fuente: MTC

El último jueves, el Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao anunció, vía Twitter, la condena a 6 años de cárcel contra Luis Rivera Pérez, entonces viceministro de Transportes, "por beneficiar a dos empresas de seguridad con contratos cuando era gerente central de Aeropuertos Corpac".

Al respecto, en Ampliación de Noticias, Rivera afirmó su inocencia y señaló que se le condenó por "un delito que no existe".

"El día jueves, se me informa, a través de una transmisión, la resolutiva de una sentencia. Esta resolutiva, (...) concluye en que se me condena a años de prisión por un delito que no existe (...) Cuando se comete un delito penal tiene que estar expresamente señalado el delito y no existe nada", sostuvo.

Según Rivera, nunca autorizó ningún contrato ni conoció a ninguna de las empresas que, según el Poder Judicial, favoreció cuando fue gerente de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac).

"Nunca he conocido a ninguna persona de esas empresas. En ningún momento se me mencionó qué empresas eran (...) Adicionalmente, nunca he autorizado contratos, no existe un solo documento. Y de eso se me acusa, de haber autorizado las contrataciones por órdenes de trabajo y servicio. En ningún documento, yo autorizo que se contrate a ninguna empresa por ese tema", señaló.

En ese sentido, precisó que él no era el encargado de "ejecutar" los contratos con los que habría favorecido a las empresas World Security and Services y Walkers Protection durante su gestión en Corpac.

"No me puedo defender de un juicio que es completamente injusto, porque al tener el nivel de gerente central de aeropuertos, simplemente no se ejecuta lo que el órgano encargado de las contrataciones debe ejecutar", remarcó.



"No conozco la sentencia"

Por otro lado, Rivera refirió que apelará la decisión del Poder Judicial; sin embargo, dijo que "nadie conoce la sentencia", porque su abogado no ha podido acceder a ella hasta el momento.

"Lo más curioso de todo esto es que me sentencian y no me puedo defender porque cuando va mi abogado a pedir la sentencia para poder apelar, nos informan que aun no tienen los considerandos de la resolutiva. O sea, nadie conoce en estos momentos por qué se me ha condenado; y al no conocer eso, no puedo defenderme. Recién el viernes 16 van a notificar la resolución", explicó.

En ese sentido, cuestionó que "después de 15 minutos de haberse concluido ese proceso", se conociera por todos los medios "una condena sin condena".

"Solo espero que se me pase la resolución para apelar porque es una sentencia suspendida; por lo tanto, sigo siendo inocente hasta el final del proceso y recurro al Poder Judicial (…) para poder finalmente salir inocente. Yo no soy un delincuente, estoy libre de toda falta", remarcó.

Cabe recordar que Rivera presentó ayer su renuncia al cargo de viceministro de Transportes tras conocerse la decisión del Poder Judicial en su contra. Según refirió, presentó la carta de renuncia a pedido del ministro de Transportes, Geiner Alvarado.

"El ministro Geiner Alvarado, a quien le debo respeto y lealtad, por ser el viceministro de Transportes, me pide a mí mi renuncia y yo procedo a presentar la carta de renuncia (...) Yo transmito mi respeto al señor presidente de la República y a los ministros que han confiado en mí", sostuvo.





NUESTROS PODCAST

La cultura en la campaña electoral a la alcaldía de Lima

En esta campaña electoral, los candidatos a la alcaldía de Lima difunden muy poco sus propuestas culturales. ¿Cuáles son éstas? ¿Existen? En el siguiente informe repasamos las iniciativas que consignan en sus planes de gobierno.