La excongresista Luisa María Cuculiza saludó la decisión del TC sobre indulto de Alberto Fujimori. | Fuente: RPP

La excongresista fujimorista Luisa María Cuculiza consideró que se ha hecho justicia con el fallo del Tribunal Constitucional que permitiría la exarcelación de Alberto Fujimori y pidió dejar de lado el "odio".

"Es una pena que otra vez se emplee al fujimorismo para dividir a los peruanos. ¿Hasta cuándo vamos a estar así? ¿Hasta cuándo los odios, las rencillas, las malas palabras, las denuncias por puro gusto? Ocupémonos de nuestro país en vez de andar peleando uno con otro, somos peruanos", invocó en diálogo con RPP Noticias.

La exparlamentaria dijo ser consciente de que las familias de las víctimas de los crímenes cometidos por Alberto Fujimori "están sufriendo" y que "tienen derecho de protestar, exigir, como crean conveniente".

Sin embargo, dijo que nadie se ha "ocupado" de los familiares de los agentes del orden que fallecieron en esa época para quienes, aseveró, "no ha habido derechos humanos".



"Lo único que hicieron esas personas es defender al Perú del terrorismo", añadió.

Al recordársele que el expresidente no ha pedido perdón por sus crímenes ni ha pagado la reparación civil que se le impuso, Cuculiza Torre evitó responder y dijo que "ya se verá" por qué no lo ha hecho.

"Se verá cuándo se paga, se verá por qué no ha pedido disuclpas, se sentirá libre de todo cargo, que no mató a nadie, que no hizo nada para que esos muchachos mueran".

Decisión del TC

El Tribunal Constitucional (TC) declaró procedente el habeas corpus a favor del expresidente Alberto Fujimori, lo que revierte la anulación del indulto humanitario que se le otorgó en 2017 y, por ende, podrá recuperar su libertad.

Los magistrados Ernesto Blume, José Luis Sardón y Augusto Ferrero votaron a favor del recurso, mientras que Marianella Ledesma, Eloy Espinoza-Saldaña y Manuel Miranda se mostraron en contra. El voto dirimente de Ferrero inclinó la balanza en la votación.

El fallo del TC ha mostrado una fuerte polarización en la opinión pública, con marchas convocadas en contra del indulto y manifestaciones a favor de este por parte de simpatizantes del exmandatario.