Roberto Sánchez, ministro de Comercio Exterior y Turismo | Fuente: Foto: PCM / Video: RPP Noticias

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, cuestionó la actuación del Tribunal Constitucional tras el fallo favorable al expresidente Alberto Fujimori; no obstante, se mostró discrepante de la opinión del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, quien dijo estar en contra de la existencia de este organismo.

"No estoy de acuerdo con eso, pero eso no me quita mi facultad de decir que no estoy de acuerdo con ese tipo de procedimientos. La institucionalidad de anomia que tiene me parece que es ilegítima y que no está a la altura del Perú del Bicentenario y que la justicia y la reconciliación venga fruto del perdón y la reparación sea una realidad", mencionó.

Luego de conversar con el presidente Pedro Castillo, el titular del Mincetur señaló que la propuesta del congresista Guillermo Bermejo para elegir a los integrantes del TC por voto popular, representa una postura personal. En su opinión, este organismo debe promover "paz y encuentro" y no un rol que sea cuestionable,

"El congresista Bermejo ha presentado una iniciativa. Yo creo que, más-menos, en el fondo del asunto necesitamos un Tribunal Constitucional que no tenga vencido sus responsabilidades. Necesitamos uno que sea probo, donde las personas elegidas en un proceso democrático, meritocrático, justo, sean escogidas no por los votos antojadizos de un Congreso que no da la talla, sino por la probidad de su ética, su temple democrático que hoy necesita el país", dijo.

"El TC debería desaparecer"

Previamente, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, se pronunció sobre el fallo del Tribunal Constitucional a favor de la liberación de Alberto Fujimori. En conversación con RPP Noticias, dijo que cree que el TC debe desaparecer.

"Siempre he estado en desacuerdo con la existencia del Tribunal Constitucional, no solamente con esta decisión, sino con otras decisiones anteriores que son contrarias”, dijo.

Torres dijo que esta “sentencia que se tiene que acatar, pero no quiere decir que no se puede criticar".

"¿Qué está haciendo el TC? Dar a conocer a la ciudadanía que garantiza la impunidad. La impunidad no de cualquier delincuente, sino de los que tienen cierto poder, como es el caso del señor Fujimori", dijo.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x21 Todo lo que nos gustó (y no nos gustó tanto) de Spider-Man No Way Home

Y por fin llegó el día tan esperado. Vimos la nueva película del amigo Spidey y nos metimos la conversa de la vida, con las referencias y lo que nos pareció el cierre de la saga. Vamos así: Empezamos haciendo comentarios generales; en el minuto 15 hablamos del problema planteado para Peter Parker; desde el minuto 29 hablamos de los villanos (¡oh!, Willem, ¡oh! Alfred), para comentar la aparición de YA SABEN QUIÉNES desde el minuto 52; y ya luego hasta de las escenas post créditos rajamos. Menú completo para ti, que siempre nos escuchas. Ya se viene el final de temporada (o del podcast, quién sabe).