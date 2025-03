"No es la solución": Luz Pacheco, presidenta del TC, en contra de la pena de muerte para combatir la criminalidad

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Luz Pacheco, presidenta del Tribunal Constitucional (TC), se pronunció respecto a las declaraciones de la presidenta de la República, Dina Boluarte, quien señaló que está considerando imponer la pena de muerte como una medida para enfrentar el crimen y la violencia en el país.

Con relación a ello, la magistrada se mostró en contra de esta posibilidad al señalar que estadísticamente está demostrado que medidas severas como la pena de muerte “no disminuyen la criminalidad”.

“Además, en muchos casos, ha habido errores en la aplicación de la pena de muerte. Después de que la han aplicado, se demuestra la inocencia de la persona y ya no hay marcha atrás”, sostuvo en el programa Las cosas como son de RPP.

No obstante, la titular del Tribunal Constitucional consideró que debe existir un régimen severo para criminales de alta peligrosidad como sicarios y extorsionadores.

“Me parece que necesitan un régimen distinto a alguien que roba un celular al paso, pero quitar la vida yo creo que hoy por hoy no es necesario”, expresó.

A ello, agregó que a su parecer la pena de muerte no “es la solución que vaya a corregir el problema que tenemos en este momento”.

"Las penas ahora hoy en día son muy altas en el Perú. 25, 30 años, cadena perpetua. O sea, las penas están dadas. No es que necesitamos modificar las penas para recién controlar la criminalidad. No, bastaría aplicar las que en este momento tenemos. Pero lo que me parece que nos está faltando, a pesar de los medios puestos, es una labor más fina probablemente de inteligencia y más medios que han de tener los policías que siguen comprando las balas con su dinero personal. No se los da el Gobierno, es lo que tengo entendido”, apuntó.

Pide escuchar a los altos mandos de la Policía

Luz Pacheco sostuvo, además, que el Ejecutivo debe fijar metas a corto y largo plazo para enfrentar la criminalidad, y recomendó, en ese sentido, escuchar a los altos mandos de la Policía Nacional del Perú (PNP).

“Los que mejor las conoce (medidas para combatir la criminalidad) son los miembros de la Policía o gente que ha estado muchos años en la Policía y que ha demostrado un excelente servicio”, añadió.